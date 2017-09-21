Порошенко: США повністю підтримали пропозиції Києва щодо миротворчої місії на Донбасі

Президент України Петро Порошенко заявляє, що США повністю підтримали пропозиції України щодо введення миротворчої місії на непідконтрольній українській владі частині Донбасу.

«Важлива позиція, що США повністю підтримали пропозиції України, мої пропозиції, які були озвучені ще в 2015 році, щодо розміщення на сході України, на окупованій території, миротворців з мандатом Ради безпеки ООН», – сказав Порошенко після зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас американська сторона про підсумки цієї зустрічі ще не повідомляла. Проте раніше США заявляли про підтримку ідеї розміщення миротворців ООН на українському Донбасі на всій окупованій території, в тому числі на кордоні з Росією. Американська сторона вважає, що це створює потенціал для відновлення суверенітету України і її територіальної цілісності.

Президент України Петро Порошенко 18 вересня розпочав офіційний візит до США для участі у 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. 20 вересня під час виступу в Раді безпеки ООН Порошенко, серед іншого, закликав ООН якнайшвидше розгорнути миротворчу місію на Донбасі.