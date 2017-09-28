Справу пораненого під час військових навчань телеоператора перекваліфікували на «умисне ушкодження»

Справу пораненого під час військових навчань телеоператора В’ячеслава Волка перекваліфікували з «необережного тілесного ушкодження» на умисне – стаття 121 Кримінального кодексу України. Інформацію про це Радіо Свобода 28 вересня підтвердили в Криворізькому міському управлінні поліції.

За даними з поліції, підозрюваному вручили нове повідомлення про підозру.

Раніше, адвокат пораненого під час військових навчань криворізького телеоператора В’ячеслава Волка Максим Гореліков повідомив Радіо Свобода, що звернувся до слідчих криворізької поліції з клопотанням про перекваліфікацію справи.

За словами адвоката, він просив правоохоронців перекваліфікувати кримінальне провадження зі статті 128 (необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України на 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).

«Аналізуючи матеріали кримінальної справи, ми дійшли висновку, що в діях інструктора був певний умисел, спрямований тілесні ушкодження. На нашу думку, слідство має кваліфікувати злочин за 121 статтею. Є певні підстави так вважати, але я не можу їх коментувати, адже є таємниця слідства»», – сказав Радіо Свобода Максим Гореліков.

За його інформацією, наразі слідство завершується і, ймовірно, наступного тижня справа може бути спрямована до суду.

Адвокат Максим Гореліков також поінформував, що після звернення до суду, військова прокуратура надала йому на руки постанову про відмову визнати його підзахисного потерпілою стороною у кримінальному провадженні, яке вона розслідує.

6 липня в поліції Кривого Рогу повідомили, що під час навчань ЗСУ був поранений представник ЗМІ. В Оперативному командуванні «Схід» Збройних Сил України підтвердили, що інцидент стався у четвер під час командно-штабних навчань з територіальної оборони у Саксаганській районній раді. За даними військових, постріл з пістолета зробив учасник навчань, волонтер-інструктор, коли демонстрував журналістам, як затримують порушників.

28 серпня В’ячеслава Волка авіацією транспортували з Дніпра до Львова, зараз його лікують у Військово-медичному центрі Західного регіону.