Росія допомагає бойовикам продавати вугілля на міжнародних ринках (світова преса)

Американське новинне агентство Bloomberg пише про те, як Росія допомагає бойовикам на Донбасі продавати вугілля на міжнародних ринках. Щоденна американська газета The Washington Post розмірковує над тим, як зупинити кібернетичні втручання Росії у США. Новинне агентство Newsweek пише про те, що Росія заплатить мільйони за окупацію українського Криму.

Американське новинне агентство Bloomberg пише про те, що Росія допомагає бойовикам продавати вугілля на міжнародних ринках для того, щоб вони могли забезпечити виплату пенсій та інші соціальні потреби людей на окупованих територіях. Посилаючись на слова заступника міністра економічного розвитку Росії Сергія Назарова, автори статті Степан Кравченко та Анна Андріанова зазначають, що бойовики на Донбасі щомісяця надсилають через кордон до Росії близько мільйона тонн вугілля. Росія ж експортує це вугілля третім країнам, підтверджуючи звинувачення України у сприянні розвитку торговельних зв’язків з бойовиками, зазначають автори.

На тлі торговельної блокади України з окупованими територіями Росія поглиблює зв’язки з бойовиками, мовиться у статті. Останні «присвоїли» більше ніж 40 українських компаній у регіоні, у тому числі металургійні та електроенергетичні активи мільярдера Ріната Ахметова.

Таким чином за допомогою Росії бойовики на Донбасі, які ще до нещодавнього часу повністю залежали від допомоги Москви для виживання, за словами Назарова, «наразі достатньо заробляють за рахунок продажу вугілля та місцевого «оподаткування» для того, щоб виплачувати з «бюджету» щомісяця 5 мільярдів рублів (86 мільйонів доларів) жителям регіону», йдеться у статті.

Автор зазначає, що у червні українські прокурори розпочали розслідування через незаконний експорт вугілля бойовиками до Росії. Як повідомляло раніше ВВС, за даними міністра енергетики України Ігоря Насалика, бойовики відправляють вугілля щонайменше семи різним країнам, мовиться у статті.

«Україна мало що може зробити для того, щоб припинити цю торгівлю», – зазначають автори. Західні країни й без того вже запровадили санкції щодо Росії через її підтримку бойовиків на сході України та анексію Криму. Ба більше, за словами Андрія Мовчана, директора програми економічної політики в Carnegie Moscow Center, «бойовики не існують в міжнародних правових рамках, а на операції Росії з експорту вугілля санкції не були запроваджені», йдеться у виданні.

Майкл Боцюрків (колишній спікер Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні): «Нічого дивного. Бачив поїзди з вугіллям, які прямували на схід. Росія допомагає сепаратистам на сході (України – ред.) продавати вугілля на міжнародних ринках»

Щоденна американська газета The Washington Post розмірковує над тим, як зупинити кібернетичні втручання Росії в США. Автор статті, колишній посол США в Росії Майкл Макфол зауважує, що Росія втручається в суверенітет США не перетином фізичних кордонів, а віртуальних.

«Для того, щоб вплинути на результат наших президентських виборів і посіяти загальний сумнів щодо наших демократичних процесів, російські фігуранти: (1) вкрали та опублікували інформацію, (2) розгорнули свої державні ЗМІ, щоб дістатися до американських виборців через ефірні і соціальні медіа-платформи, (3) купили рекламу на Facebook, (4) розгорнули армію блогерів і ботів, щоб просувати точки зору та фальшиві новини, (5) запропонували виборчій кампанії Трампа інформацію, яка звинувачує його опонента Гілларі Клінтон, і навіть (6) випробували наші комп’ютери та мережі, що використовувалися для підрахунку голосів. І це лише перелік того, про що нам відомо до цього часу – розслідування не є повним», – мовиться у статті.

Цю нагальну проблему, на думку Макфола, необхідно негайно почати вирішувати. Автор пропонує для цього декілька кроків. Перш за все, потрібно посилити кібербезпеку США на всіх рівнях – від держави до громадян. По-друге, необхідно підвищити серед населення рівень знань про російську державну пропаганду. По-третє, автор вважає необхідним заборонити придбання реклами, яка може бути націлена на те, щоб вплинути на результат виборів. По-четверте, особи, які були пов’язані з російськими чи іншими іноземними агентами для впливу на президентські вибори, повинні понести за це відповідальність.

«Навіть якщо іноземні втручання досягли незначного впливу, вони все ще були порушенням нашого суверенітету», – зазначає Макфол та наголошує на необхідності розробки комплексної стратегії, яка поклала б край кібернетичним втручанням Росії.

Новинне агентство Newsweek пише про те, що Росія заплатить мільйони за окупацію українського Криму. Автор статті Дамієн Шарков зазначає, що Україна, ЄС та США все ще визнають Крим українським, у той час як навіть близькі союзники Кремля назвали анексію півострова Росією «поганим прецедентом».

Але, схоже, Москву не турбують міжнародні реакції – вона далі інвестує великі гроші у «приєднання» Криму, який не має материкового з’єднання із Росією, мовиться у статті. Наприклад, наразі йде будівництво мосту, який повинен вирішити цю проблему, повідомляє автор.

Посилаючись на російські ЗМІ, автор звертає увагу й на те, що ФСБ Росії оголосило плани побудувати огорожу на кордоні між Кримом та материковою частиною України, що коштуватиме декілька додаткових мільйонів доларів.

«Незважаючи на те, що в політичному плані ця структура спонукатиме ще більше до суперечок у складних відносинах між Києвом та Москвою, сама конструкція, ймовірно, буде набагато менш фізично нав’язливою», – пояснює автор.

Контракт на будівництво встановлює довжину огорожі у два метри, а закінчити проект необхідно до кінця року, тому навіть якщо огорожа перекриватиме весь кордон Перекопського району з Херсоном, «є щонайменше п’ять інших доріг, які поєднують інші частини України із півостровом».