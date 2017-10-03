Конфлікт Порошенка та Авакова: робоча дискусія, боротьба за вплив чи «розминка» перед виборами?

Наскільки серйозним є конфлікт між президентом України Петром Порошенком та очільником МВС України Арсеном Аваковим, про який повідомляє народний депутат, член колегії МВС Антон Геращенко? В оточенні президента наявність такого конфлікту відкидають. Експерти ж вважають, що так виявляється конкуренція за вплив на силові структури, проба ґрунту перед майбутніми президентськими перегонами або ж намагання поліпшити імідж «Народного фронту» та керівництва МВС.

Між міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим і президентом Петром Порошенком існує конфлікт з першого дня президентства, стверджує народний депутат від «Народного фронту», член колегії МВС, екс-радник глави МВС Антон Геращенко. За його словами, глава держави – з одного боку, а з іншого – Аваков і «Народний фронт» не погоджуються щодо розвитку та підпорядкування «силового блоку» в Україні.

Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а «Народний фронт», я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент

«Президент хотів сконцентрувати всю владу над правоохоронними органами в своїх руках, а «Народний фронт», я і Арсен Аваков вважаємо, що це дуже небезпечний прецедент, – зауважив Геращенко, відповідаючи на запитання в ефірі ICTV в понеділок увечері. – Нині є певний баланс влади: президент відповідає за СБУ і несе відповідальність за всі позитивні та негативні зміни в СБУ, президент пропонує генпрокурора і разом з Верховною Радою ділить цю відповідальність, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков … є балансом влади в Україні та гарантом недопущення тих помилок і злочинів, які були допущені Януковичем і його оточенням».

Народний депутат та колишній радник Авакова додав, що «може гарантувати», що МВС, Нацгвардія та Нацполіція ніколи не будуть використані проти народу України для недопущення народних виступів, якщо ті будуть «законними та обґрунтованими».

Радіо Свобода звернулося до Антона Геращенка за уточненнями, але він запевнив, що йому немає чого додати до своєї заяви у телеефірі.

Реакція соцмереж на заяву депутата була бурхливою. І прості користувачі, й експерти не приховували здивування.

Зі свого боку, голова фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті Артур Герасимов назвав неправдою думку депутата з «Народного фронту» про те, що Порошенко має конфлікт з Аваковим та нібито прагне узурпувати владу.

Особиста думка Геращенка та прояв робочих дискусій між партнерами по коаліції – так оцінила заяви про конфлікт Порошенка з «Народним фронтом» та Аваковим представник президента у парламенті Ірина Луценко.

Ніякого конфлікту немає – це підтверджують останні спільні голосування «БПП» та «Народного фронту» за реформи. Відбувається дискусія для вироблення конструктивного рішення

«Це – особистий коментар Геращенка, а він, мабуть, найемоційніший депутат у «Народному фронті». Насправді ніякого конфлікту немає – це підтверджують останні спільні голосування «БПП» та «Народного фронту» за реформи… Якби в коаліції в усьому була єдина позиція, це був би якийсь «СССР». Відбувається дискусія для вироблення конструктивного рішення», – запевнила Луценко Радіо Свобода.

Порошенко та Аваков мають і «конфлікт інтересів», і «єдність інтересів» – політолог

Порошенко та Аваков є вимушеними партнерами і водночас конкурентами, до того ж, Геращенко представляє «партію війни» в оточенні очільника Міністерства внутрішніх справ, так пояснює ситуацію політолог Володимир Фесенко.

Ці двоє людей не довіряють одне одному, змагаються за вплив, конкурують, але змушені співіснувати. Бачимо і конфлікт інтересів, і єдність інтересів

«Навіщо ці заяви – запитання до Геращенка. Він у оточенні Авакова належить, умовно, до «партії війни» – війни з Порошенком. Я знаю його, я бачив його еволюцію. І бачив, що Антон Геращенко від початку був проти коаліції з Порошенком. Так, конфлікт між президентом та Аваковим є – але це конфлікт інтересів. І тому вони, зрештою, знаходять компроміси. Ці двоє людей не довіряють одне одному, змагаються за вплив, конкурують, але змушені співіснувати. Аваков при цьому таких висловлювань, як Геращенко, собі не дозволяє. Тобто, бачимо і конфлікт інтересів, і єдність інтересів», – констатує Фесенко.

«Народний фронт» намагається посилити свої позиції та створити інформаційні приводи, які б відвернули увагу від проблем з роботою МВС, припускає політтехнолог Олексій Голобуцький.

Суперечки тривають, але до певної межі, після якої працює інстинкт самозбереження, бо без «БПП» в «Народного фронту» немає перспектив

«Є коаліція із двох сил. Із них у «БПП» є електоральні перспективи, у «Народного фронту» – немає. І слабший намагається якимось чином нав’язати свою позицію. Суперечки тривають, але до певної межі, після якої працює інстинкт самозбереження, бо без «БПП» в «Народного фронту» немає перспектив. До того ж, є намагання відвернути увагу від того, що криміногенна ситуація є складною, а реформа патрульної поліції в інформаційному плані вже відійшла на задній план», – уточнює політтехнолог, нагадуючи про те, що відповідальність за реформи у структурі МВС несе ключова фігура у «Народному фронті» Арсен Аваков.

Між тим, не варто забувати про плани обох політичних сил на майбутні президентські вибори, стверджує керівник Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов.

На мою думку, обговорюється, зокрема, підтримка Порошенка Аваковим в обмін на збереження за останнім посади керівника МВС. Чинний президент не має вибору: без підтримки «Народного фронту» йому виборів не виграти

«Ця заява прозвучала у політичний період, коли формуються стартові позиції на президентські вибори 2019 року. Лунають різні пропозиції, триває політична комбінаційна торгівля. На мою думку, обговорюється, зокрема, підтримка Порошенка Аваковим в обмін на збереження за останнім посади керівника МВС – це ключовий актив, що дає змогу впливати на оточення президента і блокувати прагнення Банкової повністю підкорити собі силовий блок. Як альтернатива – на президента можуть висунутися Арсеній Яценюк чи Арсен Аваков. Зрештою, чинний президент не має вибору: без підтримки «Народного фронту» йому виборів не виграти», – припускає аналітик.

«Блок Петра Порошенка» та «Народний фронт» становлять коаліцію у парламенті – після того, як у 2016 році з неї вийшли фракції «Самопоміч», «Батьківщина» та Радикальна партія Ляшка. Представника «Народного фронту» Арсена Авакова, який очолив МВС після Революції гідності, експерти називають одним із найвпливовіших політиків в Україні.