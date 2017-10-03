«Роботу дайте і все!» – в Сєвєродонецьку протестували хіміки з шахтарями

Протест об'єднав хіміків, шахтарів та енергетиків на Луганщині. На мітинги вийшли півтори тисячі працівників декількох великих промислових підприємств регіону. Звернути увагу на свої проблеми зібралися співробітники «Луганського енергетичного об’єднання», сєвєродонецького «Азоту», «Луганськгазу», склозаводу «Пролетарій» та шахтарі «Лисичанськвугілля». Чого вимагали люди?

Сєвєродонецький «Азот» стоїть вже півроку. За цей час перед працівниками, а це майже 4 тисячі людей, виникла заборгованість із заробітної плати. Тож близько тисячі працівників 3 жовтня вийшли з протестом до стін міської ради. Підприємство з 10 квітня перебуває у простої та все ніяк не може запуститися, попри обіцянки власника – холдингу Ostchem. Тож працівників цікавлять лише два питання – коли виплатять гроші та чи запрацює завод?

«Люди не повинні жити в повній невідомості. Але зараз ситуація саме така. По заробітній платі, звичайно, якісь зрушення почалися. Нам виплатили поточну зарплату. Але за півроку попередні заморозили», – розповіла працівниця «Азоту» Оксана.

Проблеми «Азоту» пов’язані з високою ціною на газ та конкуренцією виробників мінеральних добрив з інших країн. Тож керівництво підприємства хоче домогтися від Кабміну зниження ціни на паливо та підвищення ввізних мит на добрива, аби продукція «Азоту» була конкурентоздатною.

Незважаючи на заяви організаторів мітингу, що він буде абсолютно аполітичним, там постійно перебував народний депутат від «Опоблоку» Сергій Дунаєв та ще декілька депутатів міської ради від цієї ж політсили.

Нам політичні ігри не потрібні. Роботу давайте і все

Однак людей, здебільшого, політична складова не цікавила. «Нам політичні ігри не потрібні. Роботу давайте і все», – наголошує працівник «Азоту» Едуард.

Пізніше колона «азотівців» перемістилася до будівлі обласної адміністрації. Там на них вже чекали 300 працівників «Луганського енергетичного об’єднання» та кілька менш чисельних делегацій від газовиків, шахтарів об’єднання «Лисичанськвугілля», працівників склозаводу «Пролетарій». Всі ці підприємства мають фінансові проблеми. Зокрема, енергетики через багатомільярдні борги, викликані безоплатними поставками електрики на непідконтрольну територію, зараз перебувають під фінансовими санкціями від НКРЕ.

За словами гендиректора «ЛЕО» Володимира Грицая, підприємство через це не може підготуватися до зимового періоду, і це є великою загрозою для регіону.

Крім того, страждають від цього й працівники підприємства, які вже 10 місяців працюють лише по 3 дні на тиждень.

«У нас триденка. Людей це не влаштовує через зарплату. Грошей не вистачає. Матеріалів нам не видають. Ми скоро будемо на конях та велосипедах їздити до людей, щоб усувати аварії», – каже працівник Сєвєродонецької РЕС Євген.

Мітинг організували представники профспілкових організацій підприємств. Вони впевнені, що їхні проблеми має вирішувати центральна влада. Тож вимагали, аби на Луганщині пройшло виїзне засідання Кабміну. До людей вийшов керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз. За його словами, він підтримує вимоги мітингувальників та пообіцяв передати у Київ пропозицію провести виїзне засідання Кабміну в регіоні.

«Буквально 10 хвилин тому я провів засідання комісії з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій, на якому було прийнято 4 основних пропозиції. І одне з них – це провести тут виїзне засідання Кабміну. І вже сьогодні я з цим рішенням їду в місто Київ для вирішення цього питання», – прокоментував Юрій Гарбуз.

Пізніше він також зробив заяву щодо ситуації з енергетичним об’єднанням. На його думку, енергетики мають знайти спільну мову з НКРЕ. Якщо ж цього не відбудеться, то він проситиме керівництво країни на час АТО передати «ЛЕО» під державне управління. Власне, за 10 хвилин після виступу керівника області мітинг було завершено. Найчисельніший мітинг з періоду початку війни в регіоні пройшов без провокацій.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)