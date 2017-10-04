Про Рим і Ватикан українською: виходить у світ перший авторський путівник для туристів

Рим – «Усі дороги ведуть до Риму», говорить приказка. Відтепер українських туристів буде супроводжувати римськими шляхами путівник рідною мовою. 35-річний львів’янин, доктор богослов’я, досвідчений екскурсовод Тарас Дзюбанський написав довідник «Рим і Ватикан», який вийде друком у Львові наприкінці жовтня. Автор вважає, що в період гібридної та інформаційної війни україномовний путівник буде також слугувати українцям у встановленні ідентичності та розумінні важливості своєї мови. В інтерв’ю Радіо Свобода Тарас Дзюбанський розповів, як почався його особистий зв’язок із Римом і чому він захотів розказати про це місто співвітчизникам.

В 2002 році я почав шукати якісь довідники про Рим рідною мовою, та гарних не знайшов. Тоді вже народилася моя маленька ідея щодо україномовного путівника

​– Вперше я приїхав до Риму в 2002 році для навчання у Папському східному інституті, де нас навчали італійської мови, культури… Вже тоді я почав шукати якісь довідники про Рим рідною мовою, однак гарних не знайшов. Були окремі переклади. Тоді вже народилася моя маленька ідея щодо україномовного путівника. Згодом, відвідуючи курс лекцій про римську історію, археологію і працюючи у ватиканському відділі розкопок, я серйозно вирішив взятися за роботу. Я жив у Римі понад 10 років.

– Чим Ваш довідник відрізняється від інших?

Це буде перший авторський довідник, бо всі попередні видання були перекладами. . Окрім історично-культурної інформації про різні монументи, площі, фонтани і церкви, є також довідка про основні українські місця в Римі

– Це буде перший авторський довідник, бо всі попередні видання були перекладами з англійської, російської чи італійської мов. Щоправда, є книжка Дарії Маркусь «Слідами українців в Італії», де йдеться виключно про місця, пов’язані з Україною. Моя ж робота – авторська, я сам писав довідник, він містить багато світлин фотографів – українських студентів. Тож, це перший путівник українською мовою в класичному розумінні, на зразок англомовних чи російськомовних довідників для туристів. Окрім історично-культурної інформації про різні монументи, площі, фонтани і церкви є також довідка про основні українські місця в Римі.

– І які українські куточки Ви радите відвідати у першу чергу?

Слід обов’язково побачити у Ватикані, в соборі Святого Петра мозаїки святого Володимира та святої Ольги

– Слід обов’язково побачити у Ватикані, в соборі Святого Петра мозаїки святого Володимира та святої Ольги, їхня інавгурація відбулася 1989 року з нагоди 1000-ліття Хрещення Руси-України. Ці мозаїки мусить побачити кожний український паломник у Ватикані. Їх можна знайти праворуч від головного вівтаря базиліки.

Слід відвідати парафію святих Сергія і Вакха неподалік Колізею. Для споглядання панорами Вічного міста раджу дістатися на пагорб Джаніколо

Тим, хто зупиняється в центрі Риму, варто відвідати парафію святих Сергія і Вакха неподалік Колізею (piazza Madonna dei Monti, 3). Для споглядання панорами Вічного міста раджу дістатися на пагорб Джаніколо, де розташована Українська папська колегія святого Йосафата (Paseggiata del Gianicolo,7). За попереднім замовленням цю колегію можна відвідати і з її тераси помилуватися чудовими краєвидами Риму й Ватикану.

Варто побувати у греко-католицькому соборі святої Софії

Якщо є час, треба побувати у греко-католицькому соборі святої Софії на околиці міста (via Boccea, 478).

– Ви сім років працювали туристичним гідом для паломників. Що найбільше дивує українців у Вічному місті?

​– Жінки часто звертають увагу на те, як одягнені італійські чоловіки: навіть у спеку вони ходять у костюмах і з краватками! Культура італійців одягатися привертає увагу. А щодо Риму, то дивує і захоплює насамперед архітектурна краса міста. Серед негативних моментів вражає бруд, у місті, дійсно, брудно.

– У довіднику Ви також намагаєтеся спростувати поширені упередження стосовно італійців, яких іноземці часто називають «макаронниками» і «мафіозі»...

Я намагався зосередитися на добрих стереотипах. У довіднику йдеться, звичайно, і про їжу

– Людям, які вперше прибувають до Рима, цікава і місцева культура, ментальність. Про італійців є багато легенд та стереотипів, я намагався зосередитися на добрих стереотипах. Скажімо, сім’я: італійські чоловіки дуже прив’язані до своїх батьків, а саме – матерів. У довіднику йдеться, звичайно, і про їжу. Я вмістив кілька рецептів суто римської кухні, їх надав мій друг-українець, котрий був на стажуванні у римських ресторанах. Думаю, багатьом під час відвідування Італії подобається місцева кухня, страви дуже смачні, може, хтось захоче потім їх приготувати вдома.

​– Путівник «Рим і Ватикан» кишенькового формату має 200 сторінок, де розміщені 300 фотоілюстрацій. Що не увійшло до згаданого видання?

– Після завершення роботи я помічаю, скільки всього пропущено, але, з іншого боку, неможливо про все написати в одній книжці. У самому Римі лише церков близько тисячі, про окрему базиліку можна писати окрему книжку. Підзаголовок путівника – "Мандрівка впродовж 2770 років", і на 200 сторінках не можна вмістити всього. На майбутнє планую зробити щось докладніше. Нині я ще працюю над спрощеною версією путівника, щоб він міг бути доступним і в смартфонах.

– Яке Ваше улюблене місце в Римі?

Вілла Дорія Памфілі біля пагорбу Джаніколо. Завжди відвідую цей парк

– Це парк "Вілла Дорія Памфілі (villa Doria Pamphilj)" біля пагорбу Джаніколо, студентом я часто ходив туди займатися спортом. І нині, коли буваю в Римі, завжди відвідую цей парк.