Україні треба було співпрацювати в обороні з Туреччиною, а не Росією – активіст

Від зустрічі президента України Петра Порошенка та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана експерти очікують нових кроків в економічній співпраці. А кримськотатарський активіст Синавер Кадиров підкреслює: незважаючи на взаємини з Росією, Туреччина не визнає анексії Криму.

Хоча Анкара зберегла відносний нейтралітет щодо Росії після окупації останньою Криму, вона все ж залишається послідовною прибічницею територіальної цілісності України, впевнений кримськотатарський активіст Синавер Кадиров.

Раніше турецький уряд підтверджував позицію щодо цілісності України та неприйняття окупації Криму

«Раніше неодноразово турецький уряд підтверджував свою раніше прийняту позицію щодо цілісності України та неприйняття окупації Криму Росією. Сподіваюсь, що на даній зустрічі (Порошенка й Ердогана – ред.) голова Туреччини підтвердить дану позицію», – сказав він в ефірі «Ранкової Свободи».

Туреччина активно підтримує й своїх етнічних родичів кримських татар, зауважує активіст.

«Давайте не виключати роботу ТІКА (Турецької агенції зі співпраці та координації – ред.), через яку активно підтримуються гуманітарні ініціативи тут в Україні. Тому ставити під сумнів підтримку було б неправильно», – впевнений Кадиров.

Говорячи про турецько-російські стосунки, він нагадує, що вони не завадили Туреччині збити російський військовий літак, коли той порушив повітряні кордони країни.

Крім того, активіст висловлює переконання, що Києву варто було б спільно з Анкарою розробляти стратегію щодо деокупації Криму, адже Туреччина – другий після Росії лідер у Чорноморському регіоні.

Варто було розвивати свою оборону в союзі з Туреччиною, а не триматись за московські контракти

«Туреччина дуже давно намагалася укласти більш тісні взаємини з Україною, в першу чергу в таких питаннях і сферах, як оборона, але Україна не поспішала йти назустріч, хоча, думаю, варто було розвивати свою оборону в союзі з Туреччиною, а не триматись за московські контракти», – міркує Кадиров.

Економічна співпраця

Виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос вважає, що підсумком зустрічі у Києві двох президентів може бути підписання ряду документів, які є напрацюванням півторарічних стосунків Туреччини та України. Експерт припускає, що президенти можуть навіть домовитися про зону вільної торгівлі між країнами. Він запевняє, що результати зміцнення відносин між Україною та Туреччиною видно вже зараз.

Це і збільшення товарообігу, збільшення інвестицій, туристичний потік. Цього вже достатньо, щоб зрозуміти, що відносини між двома країнами стали міцніші

«Це і збільшення товарообігу, збільшення інвестицій, туристичний потік. Цього вже достатньо для того, щоб зрозуміти, що відносини між двома країнами стали міцніші. А це означає, як мінімум, що і українці, і турки відчувають потребу один в одному. Як на мене, сам візит Ердогана і увага, яка приділяється Туреччиною Україні, свідчать про те, що ми таки набуваємо статусу суб’єктності, і Туреччина це визнає», – впевнений експерт.

Раніше вже повідомлялося про те, що дві країни планують укласти договір про вільну торгівлю. Однак виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вказує на те, що набагато більше значення матиме угода про спільний захист інвестицій, тому що це питання є пріоритетним для підприємців.

Що ж до товарообміну між двома країнами, то він і наразі достатньо жвавий, зазначає економіст. Зокрема виділяє продукти агропромислового комплексу та сировину для металургійного виробництва:

Ми постачаємо туди наші зернові, сировину і матеріали, що стосуються металургійної промисловості

«Ми постачаємо туди наші зернові – достатньо великий обсяг продукції. В той же час ми туди достатньо активно постачаємо сировину і матеріали, що стосуються металургійної промисловості, зокрема металобрухт. В Туреччині є достатньо багато металургійних підприємств, які активно використовують нашу сировину для подальшої переробки».

Зі свого боку Україна імпортує специфічну турецьку аграрну продукцію, яку не вирощує сама, а також заміщує турецькими овочами сезонний дефіцит, додає Пендзин. Чималу частку турецького імпорту, за його словами, займають також продукти харчосмакової та легкової промисловості.

Новий енергетичний напрямок, можливо, буде мати певний розвиток в наших стосунках

Перспективи для розвитку, на думку експерта, має співпраця в енергетичному секторі.

«В них на сьогоднішній момент є газ, який, власне, цікавить Україну. Тобто це новий енергетичний напрямок, який, цілком можливо, буде мати певний розвиток в наших стосунках», – прогнозує Олег Пендзин.

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