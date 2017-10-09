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09 Жовтень 2017, Київ 16:28
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Одеса: «оголений» театральний перформанс на підтримку історичної будівлі

Одеса: «оголений» театральний перформанс на підтримку історичної будівлі
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Одеський актор театру буто Ouroboros Дмитро Дацков провів перформанс «Нове ≠ потрібне» – станцював навпроти старовинної будівлі «Дім Руссова». З 2009 року у цьому домі було 14 пожеж – остання 30 вересня. Через пожежі будівля потроху розвалюється, тут ніхто не живе. Раніше активісти з організації «Наш дім – Одеса» встановили всередині систему відеоспостереження, щоб запобігти підпалам. Сьогодні вони вимагають відреставрувати будівлю у самому центрі Одеси і готують петицію на ім'я президента.

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