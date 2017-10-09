Волкер хоче повернути проти Москви ідею «захисту» в Україні російськомовних – Бєлєсков

«Шлях до поліпшення відносин Сполучених Штатів і Росії веде через Україну». «Це справжня трагедія: росіяни й українці воюють один з одним… Україна має право захищати себе». Це – лише деякі тези, висловлені у ці вихідні високопосадовцями Сполучених Штатів – новим послом цієї держави у Росії Джоном Ганстманом, а також спецпредставником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером, який провів у Белграді черговий раунд переговорів із помічником Путіна Владиславом Сурковим. Україна між Росією та США – про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Олександр Потєхін, експерт-американіст; Микола Бєлєсков, експерт Інституту світової політики; Леонід Радзиховський, російський журналіст і політичний експерт.