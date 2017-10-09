«Сьогодні кібернапади використовують як нову форму ведення війни» – чеський аналітик

Прага – Кібернетична безпека сьогодні належить в Чехії до однієї з головним тем не тільки політичного життя, але й щоденних дебатів на всіх рівнях – від шкіл і академічних установ до кабінетів найвищих державних діячів. Як вистояти, чим і як протидіяти в момент, коли вийшла з ладу, наприклад, енергетична мережа в країні? Чеські фахівці вважають, що потрібні спільні зусилля учених, але також і активна інформаційна політика.

Чеська Республіка сьогодні належить до тих країн Європейського союзу і ширше – світу, яка однією з перших реальними кроками відповіла на небезпеку кібернетичної загрози як однієї з найбільших сучасних небезпек. Ще десять років тому в Празі розпочав роботу Чеський інститут менеджерів інформаційної безпеки. Його головна мета – максимально наблизити інформацію про кібернетичні загрози виробникам, але також до середовища середніх і вищих шкіл, тобто зацікавити темою майбутніх ІТ-фахівців.

Речник Чеського інституту менеджерів інформаційної безпеки Петр Смолнік в коментарі для Радіо Свобода наголосив на головних завданнях інституту, зауваживши при цьому, що «інститут був заснований як об’єднання професіоналів в галузі кібернетичної безпеки, щоб допомогти широкій громадськості і професіоналам наблизити цю тему до фірм, щоб тему кібербезпеки більше поширювати і цьому навчати».

На думку чеського фахівця, «в Чеській Республіці є дуже мало фірм, які в ділянці кібернетичної безпеки стоять на рівні: коли у 2014 році був ухвалений закон про кібербезпеку, то і через два роки після проведеної підготовчої роботи ще багато фірм виявились не здатними протистояти кібернетичній небезпеці на рівні».

Коли ви спостерігаєте за кібернетичними нападами великих вірус-вимагачів, одразу бачите, скільки фірм постраждає від втрати своєї бази даних, тому що не мають добре налагоджену справу безпеки

«Коли ви спостерігаєте за кібернетичними нападами великих вірус-вимагачів, одразу бачите, скільки фірм постраждає від втрати своєї бази даних, тому що не мають добре налагоджену справу безпеки», – вважає Петр Смолнік.

Протягом останніх двох років вже було внесено чимало додатків до закону про кібербезпеку, які продиктовані в цілому технічним прогресом та передусім змінами в галузі кібернетики та інформаційних технологій. Ці теми працівники Чеського інституту менеджерів інформаційної безпеки активно обговорюють на міжнародних конференціях і «круглих столах», зокрема і в Празі з фахівцями з України.

Наша робота відповідає європейським правовим директивам, які стосуються кібертехнологій і безпеки фірм

«Раз у квартал ми проводимо «круглий стіл», так, ми провели «круглий стіл» на тему кібербезпеки, і до нас приїхали фахівці з кібербезпеки з України, був там і український посол. Тобто ми намагаємось говорити про кібернетичну безпеку і таким чином цьому навчати. Крім цього, ця наша робота відповідає європейським правовим директивам, які стосуються кібертехнологій і безпеки фірм, тому що в них ідеться про базу даних фірм і про персональні дані, а вони мають бути захищені», – зазначив Петр Смолнік.

Крім широкої інформаційної роботи, яку проводить інститут, важливою його ділянкою є вивчення різновидів комп’ютерних вірусів, аналіз кіберзагроз, які стоять перед чеською економікою і промисловістю. Наприклад, за останніми даними протягом першого півріччя цього року піввідсотка комп’ютерів у промисловій галузі в Чехії потрапило під напади вірусу-вимагача.

Ми є свідками зростаючих нападів. Ми могли це спостерігати в низці країн. Сьогодні кібернапади використовують як нову форму ведення війни, коли не потрібно кудись направляти армію, а достатньо вести війну модернішими і дешевшими засобами, а результат може бути однаково нищівним

Кібернетичні технології сьогодні значно випереджають розвиток інших галузей науки, і що особливо важливо, вони стали універсальними – від медицини до воєнних операцій, вважає один з чільних чеських аналітиків Ондржей Кундра: «Думаю, в цілому те, що стосується кібербезпеки і загроз від різних кібернетичних атак протягом останніх років, свідчить про те, що ми є свідками зростаючих нападів. Ми могли це спостерігати в низці країн, ближче чи далі від нас, де були виведені з експлуатації енергетичні системи, відбулись і кібернапади на адміністративні структури. Ця інформація є важливою і становить хребет діяльності вільної країни. Сьогодні кібернапади використовують як нову форму ведення війни, коли не потрібно кудись направляти армію, а достатньо вести війну модернішими і дешевшими засобами, а результат може бути однаково нищівним».

Ми спостерігаємо, що ці кібернетичні атаки використовують країни, які не є зовсім демократичними, є проблематичними – такі як Росія, Китай, Північна Корея

На думку чеського фахівця, модерні кібертехнології сьогодні в низці країн належать чи не до найважливіших стратегічних форм ведення гібридної війни. Адже можна зручно сидіти в затишному кабінеті, попиваючи каву, і при цьому тримати в руках чи не півсвіту. «Ми спостерігаємо, що ці кібернетичні атаки використовують країни, які, скажімо так, не є зовсім демократичними, є проблематичними – такі як Росія, Китай, Північна Корея», – зауважив Ондржей Кундра.

На думку чеських кіберфахівців, нині зусилля потрібно зосередити на таких трьох напрямках: тримати в полі зору працю найбільш кваліфікованих кіберфахівців у країні, чітко сформулювати цілі їхньої роботи і фахові повноваження. Дуже важливою ділянкою праці є також забезпечення безпеки в різних галузях кібернетики, наприклад, кібербезпека в телемедицині чи технологічні системи в ділянці фармакології.

А про те, що в Чехії не гають часу, свідчить і те, що до навчальних програм чеських університетів вже запроваджені предмети, які навчають кібернетичній безпеці. Також кібербезпеку нині вже вивчають в середніх школах. Поки що таких шкіл дві – у Празі і місті Брно, але це лише початок. Інтерес до вивчення цього предмету великий, адже за ним – безпека і успішний розвиток країни.