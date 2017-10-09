Чи екстрадує Україна журналіста, що втік з Узбекистану через погрози

У Києві залишили під вартою узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова, який шукає притулку в Україні через переслідування в Узбекистані: апеляційний суд Києва переніс засідання через відсутність всіх документів у справі. Нарзулло Охунжонова затримали в Україні наприкінці вересня через те, що узбецька сторона оголосила його у міжнародний розшук. І рідні журналіста, і правозахисні організації закликають українську владу звільнити журналіста з-під арешту і не передавати його до Узбекистану, оскільки його переслідування на батьківщині має політичні мотиви. У прокуратурі Києва наголошують, що суд зможе відмовити в екстрадиції, якщо журналіст отримає статус біженця.

Журналіст Нарзулло Охунжонов, який критикував владу Узбекистану, але через погрози виїхав з країни у 2013 році, нині перебуває під вартою у СІЗО Києва і Київської області. Його заарештували 25 вересня 2017 року за рішенням Солом’янського районного суду Києва, коли Охунжонов з родиною прилетів до Києва з Туреччини. Підставою для арешту стало те, що Узбекистан оголосив його у міжнародний розшук, і відтак журналіста на час екстрадиційної перевірки заарештували на сорок днів, ідеться у рішенні суду.

​

​

Адвокати Охуджонова подали скаргу на тримання журналіста в СІЗО, однак засідання Апеляційного суду Києва не відбулося через те, що «матеріали справи не були доставлені до суду».

​

Здоров’я Нарзулло Охунжонова у слідчому ізоляторі погіршилося, стверджує його адвокат Олексій Федоров. У коментарі Радіо Свобода він наголосив, що журналіста тримають під вартою безпідставно.

Слухання справи відклали на 19 жовтня. Ці десять днів перерви ми використаємо для того, щоб забезпечити йому належну медичну допомогу. У Нарзулло Охуджонова – катаракта лівого ока, вона прогресує і на правому оці. Звинувачення є абсурдним. Він писав чимало критичних статей про владу в Узбекистані

«Слухання справи відклали на 19 жовтня через те, що не встигли надійти документи із суду першої інстанції. Ці десять днів перерви ми використаємо для того, щоб забезпечити йому належну медичну допомогу, тому що в умовах слідчого ізолятора надати якісну допомогу проблематично. У Нарзулло Охуджонова – катаракта лівого ока, вона прогресує і на правому оці, через це він вже майже нічого не бачить. На наступне судове засідання, я боюся, він зовсім втратить зір, – наголошує адвокат узбецького журналіста. Він вважає справу проти нього в Узбекистані політично мотивованою. – Базу Інтерполу, на мою думку, деякі авторитарні держави використовують у власних інтересах. Звинувачення, яке йому висунули, це отримання неправомірної вигоди на суму 2 тисячі доларів у 2009 році, воно є абсурдним. Це штучно сфабриковані підстави для того, щоб домогтися екстрадиції особи… Адже він писав чимало критичних статей про владу в Узбекистані, про переслідування узбецьких журналістів. Тому вважаю, що ця справа пов’язана виключно з його журналістською діяльністю».

Після того, як суд перенесли, дружина та діти Нарзулло Охунжонова заявили Радіо Свобода: на батьківщині його переслідують за професійну діяльність, якщо суд погодиться на екстрадицію Нарзулло до Узбекистану, то він «не проживе і трьох днів». За словами родичів Охунжонова, він вже подав документи для отримання статусу біженця в Україні.

​

Тим часом на захист опозиційного журналіста з Узбекистану виступила низка міжнародних правозахисних організацій. Так, міжнародна організація «Комітет захисту журналістів» (CPJ) закликав українську владу звільнити арештованого у Києві узбецького журналіста Нарзулло Охунжонова і дозволити йому залишитися в Україні. Про це йдеться в повідомленні на сайті CPJ.

Ми закликаємо український уряд звільнити Нарзулло Охунжонова, дозволити йому залишатись в Україні

«Ми закликаємо український уряд звільнити Нарзулло Охунжонова, дозволити йому залишатись в Україні та відхилити будь-які прохання про його екстрадицію, – заявила координаторка CPJ по Європі та Центральній Азії Ніна Огніанова. – Охунжонов піддається серйозному ризику бути засудженим за роботу в Узбекистані, де журналістів переслідують за статті з критикою влади».

За інформацією Комітету із захисту журналістів, Охунжонов у своїх матеріалах критикує «авторитарну владу Узбекистану», причому його статті публікуються, зокрема, і в західних медіа.

Водночас правозахисник, координатор проекту «Без кордонів» Максим Буткевич констатує, що перебування у СІЗО вже позначилося на здоров'ї Нарзулло Охунжонова.

Його проблеми із зором значно посилилися: наразі він майже не бачить на одне око і дедалі гірше бачить на інше

«Його проблеми із зором значно посилилися: наразі він майже не бачить на одне око і дедалі гірше бачить на інше. Медичної допомоги, якої він потребує, у СІЗО йому так і не надали», – наголосив Буткевич.

Крім того, правозахисники просять обрати для нього запобіжний захід, не пов'язаний з позбавленням волі. Вони звернулися до прокуратури Києва із закликом не екстрадувати Нарзулло Охунжонова до Узбекистану, який оголосив журналіста в міжнародний розшук. Адже Охунжонов піддається серйозному ризику бути засудженим за роботу в Узбекистані, де журналістів переслідують за статті з критикою влади, стверджують правозахисні організації.

Таку позицію підтримує, зокрема, і «Харківська правозахисна група». Її представник Борис Захаров запевнив Радіо Свобода, що Україна має підстави відмовити в екстрадиції Нарзулло Охунжонова.

Україна не повинна сприяти диктатурам у переслідуванні громадян. Нарзуло Охунжонову в країні походження загрожують катування, а можливо – смерть. На жаль, в Україні екстрадиційний арешт не передбачає альтернативних запобіжних заходів. Тому ми закликаємо негайно звільнити Нарзулло Охунжонова

«Ця справа політично вмотивована, і взагалі Україна не повинна сприяти диктатурам у переслідуванні громадян. Нарзуло Охунжонову в країні походження загрожують катування, а можливо – смерть. Такі факти були, вони зафіксовані у звітах Верховного комісара ООН з прав людини, а також були рішення Європейського суду з прав людини про заборону видачі таких осіб до Узбекистану. Але, на жаль, в Україні екстрадиційний арешт не передбачає альтернативних запобіжних заходів, – констатує правозахисник. – Ми це вважаємо каменем спотикання, оскільки п’ята стаття Європейської конвенції з прав людини передбачає, що не може бути обов’язкового арешту в таких випадках. Тому ми закликаємо негайно звільнити Нарзулло Охунжонова».

Радіо Свобода звернулося за роз’ясненнями до прокуратури Києва. Речниця прокуратури Києва Надія Максимець визнала, що Україна має зобов’язання щодо видачі іншим країнам осіб, які оголошені в міжнародний розшук. Однак остаточне рішення у цій ситуації ухвалює суд.

Те, що особа отримала статус біженця, дає Україні право не видавати її

«Суд обрав запобіжний захід – тимчасовий екстрадиційний арешт тривалістю 40 діб. За цей час від іншої країни мають надійти необхідні документи на екстрадицію. В Україні має відбутися екстрадиційна перевірка, і за результатами перевірки суд ухвалить рішення, екстрадувати цю особу чи ні. Те, що особа отримала статус біженця, дає Україні право не видавати її», – повідомила речниця прокуратури Києва.

За її словами, арешт не застосовують до всіх без винятку людей, щодо яких розглядають питання екстрадиції. Але у випадку Нарзулло Охунжонова суд вирішив заарештувати його, уточнює Надія Максимець: «Це – тимчасовий екстрадиційний арешт, суд може задовольнити або відмовити у цьому клопотанні. Але були надані документи про те, що особа встановлена, і що вона перебуває у міжнародному розшуку – і суд зважив на це».

25 вересня Солом’янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту на 40 діб узбецькому журналістові Нарзулло Охунжонову, який прибув до України з дружиною та п’ятьма дітьми, а напередодні – попросив політичного притулку в Україні. Він перебуває у міжнародному розшуку Інтерполу, оголошеному Республікою Узбекистан: йому інкримінують шахрайство, вчинене у 2009 році на суму дві тисячі доларів. На цій підставі його затримали прикордонники в аеропорту «Жуляни».

Апеляційний суд Києва повернеться до справи Охунжонова 18 жовтня о 13.30. До цього часу узбецький журналіст перебуватиме у київському СІЗО.