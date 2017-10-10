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По данным СБУ более 5 тысяч наемников завербованы в Российской Федерации для войны в разных частях света. Самое крупное и известное подразделение – это так называемая частная военная компания «ЧВК «Вагнера». «Вагнер» – позывной ее командующего Дмитрия Уткина. Его подчиненные были замечены и в Украине, и в Сирии. В Украине собирают доказательства, чтобы привлечь наемников к ответственности, завил глава СБУ Василий Грицак. В свою очередь военные эксперты говорят, что частные военные компании используются Россией для ведения гибридных войн.

«Вагнер» – Дмитрий Уткин и его частная военная компания существуют уже не первый год. Сотни наемников воевали в Украине. Есть подробные сведения минимум о полторы тысячи наемников, сообщил на брифинге глава СБУ Василий Грицак. 95% из них, говори он, это граждане России. Наемники группы «Вагнера» сбили ИЛ-76, тогда погибло 49 украинских военных. Они штурмовали аэропорт «Луганск», Дебальцево, воевали на Донбассе. При этом в России наемничество уголовно наказуемо.

Руководство Российской Федерации высоко оценивает заслуги перед российским народом группы «Вагнера» за преступления против других народов и государств

«Руководство Российской Федерации высоко оценивает заслуги перед российским народом группы «Вагнера» за преступления против других народов и государств. Уткин, Кузнецов, Трошев, Багатов были награждены в Георгиевском зале Кремля Путиным за работу в интересах России. Двое первых получили ордена «За мужество», двое других – звание героя России», – говорит Василий Грицак.

Я бы назвал их гибридными войсками, которые поддерживаются Россией – Анатолий Стельмах

Украинские военные рассказывают: на передовой по почерку различают российские военные части, которые по ту линию фронта, приходилось сталкиваться и с наемниками ЧВК «Вагнера».

«Да мы знаем, что существует «группа Вагнера», у нас есть такая информация, но мы ее не разглашаем. Мы их всех классифицируем как штатных военных Российской Федерации. В целом я бы назвал их гибридными войсками, которые поддерживаются Россией», – рассказал спикер штаба АТО Анатолий Стельмах:

По данным СБУ наемники располагают почти всем арсеналом российской армии. Группа «Вагнера» расположена на российской военной базе. Удобно создавать такие ЧВК в условиях гибридной войны, они очень хорошо вписываются в стратегию России «нас там нет», комментирует военный эксперт Юрий Костюченко. За погибших на Донбассе наемников никто не несет ответственности, об их существовании никто ничего не знает.

Если пересчитать потери России, которые уже есть за время войны на Донбассе и в Сирии, то при таких потерях в Афганистане при СССР уже была паника

«Их существование позволяет скрывать потери. Если пересчитать потери России, которые уже есть за время войны на Донбассе и в Сирии, то при таких потерях в Афганистане при СССР уже была паника. Уже была фобия афганской войны. В российском обществе такого нет, потому что эти потери воспринимаются иначе. О них не знают в полной мере и люди считают, что те, кто поехал на войну это сделали по собственному желанию», – считает Юрий Костюченко

В 2018 году Минобороны России на содержание наемников запланировало больше денег – СБУ

СБУ собирает доказательную базу на ЧВК для того, чтобы в дальнейшем предъявить ее всему миру. Привлечь наемников к ответственности через международные суды вполне реально, считает заместитель директора консалтинговой компании «Омега Консалтинг Груп» Татьяна Кебкало.

«Если говорить о ЧВК, то их деятельность еще нужно подвести под наемничество. Это очень сложно сделать, потому что не все компании такого толка имеют признаки наемничества. Если юристы грамотно подойдут к делу, то есть, будут описывать конкретные моменты за которые можно понести ответственность, тогда будут судебные тяжбы», – говорит Татьяна Кебкало.

В российском военном бюджете на следующий год закрытая доля увеличилась с 32 до 38%. Именно эти деньги идут в том числе на оплату таких наемников из частных военных компаний, считают в СБУ.

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)