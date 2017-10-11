Витрачу гроші нераціонально – лауреат Нобелівської премії з економіки

Професор Талер, автор популярної книги «Nudge» та викладач Чиказької школи бізнесу Booth, досліджує економічну поведінку, критикуючи базове припущення економічної науки про раціональність поведінки людей. Він доводить, що люди є «передбачувано нераціональними». «Я побудував кар’єру на тому, що крав ідеї психологів», – жартує Талер.

Люди повсякчас чинять всупереч економічній логіці: вони можуть відмовлятися платити за парасольку під час зливи, можуть витрачати заощадження від дешевших цін на бензин, щоб купувати преміум бензин, та інше.

Знання того, що рухає людьми в прийнятті тих чи інших економічних рішень, допоможе краще зрозуміти економічні процеси.

Так, один з найважливіших висновків, який зробив професор досліджуючи нераціональну поведінку людей – це висновок про важливість справедливості. Він довів, що люди прагнуть покарати несправедливу поведінку, навіть якщо не матимуть з цього зиску, пише Bloomberg.

Це може пояснити, наприклад, чому магазин не піднімає ціни на парасольки під час зливи, пише видання.

Це також може пролити світло на деякі питання безробіття.

За стандартною економічною теорією, під час економічного спаду, працедавці знижують зарплату, коли попит на товари та послуги падає. Таким чином, економічний спад не завжди означає безробіття. Однак, працівники вважають зниження зарплат несправедливим і тому працедавці, щоб не розгнівати працівників, вдаються до звільнень, а не зниження зарплат.

На запитання куди він витратить здобуту Нобелівську премію в 1 мільйон доларів, економіст-біхевіорист відповів: «Я витрачу її якомога більш нераціонально».