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11 Жовтень 2017, Київ 21:03
Суспільство

Шанс на нормальне життя для дітей із проблемних родин – польський досвід

Будинок у якому знаходиться клуб для важких підлітків

Варшава – Занепад промислових підприємств у Польщі на початку 1990-х років підірвав життєві устої багатьох родин – втрата роботи означала втрату доходів і соціального статусу для батьків. Для багатьох дітей з таких районів це означало і втрату майбутнього. Щоб повернути надію таким сім’ям, польські громадські діячі створили мережу клубів «Шанс» для так званих важких підлітків. Радіо Свобода поспілкувалося з працівниками і вихованцями одного з цих клубів у місті Воломін, що неподалік Варшави.

Клуб «Шанс» та його вихованці
Клуб «Шанс» та його вихованці
Ціль такої діяльності не полягає у тому, щоб цих дітей витягти із середовища, в якому вони живуть, а у тому, щоб вони після цих змін, після цієї соціотерапії, отримавши освіту, яку часто отримують саме завдяки соціотерпії, повернулися у це середовище і змінювали його
Агнешка Новінська

До клубу «Шанс»15-річний Олександр приходить, як він каже, наче додому. Тут він із друзями-ровесниками може зробити шкільні уроки, зварити у кухні каву, чи поговорити про свої мрії та плани, а якщо захоче, то й поспівати, чи потанцювати. За долями таких дітей як Олександр спостерігає Агнешка Новінська, журналістка та громадська діячка, волонтерка клубу «Шанс». Вона розповідає: «Шанс» працює передусім з молоддю і дітьми, які часто є з дуже проблемних сімей, проводячи для них заняття з соціотерапії. Ціль такої діяльності не полягає у тому, щоб цих дітей витягти із середовища, в якому вони живуть, а у тому, щоб вони після цих змін, після цієї соціотерапії, отримавши освіту, яку часто отримують саме завдяки соціотерпії, повернулися у це середовище і змінювали його».

«Шанс» знаходиться не в якомусь закритому клубі, який виблискує чистотою, чи закритому кварталі з підстриженими газонами, він знаходиться в такому районі Воломіна, де передусім мешкають проблемні сім’ї. Річ у тім, що ці діти і ця молодь у якийсь бездоганний клуб просто не прийшли б
Агнешка Новінська

Новінська каже, що деякі гості клубу бувають здивовані місцем в якому він знаходиться. «Шанс» у Воломіні розміщений на першому поверсі непривабливого старого житлового будинку, так би мовити у серці колишнього робітничого кварталу, який поступово перетворився у занедбані нетрі. У період трансформації тут занепав великий склозавод, що давав роботу багатьом мешканцям міста, які залишившись без роботи, опинились на узбіччі життя.

«Шанс» знаходиться не в якомусь закритому клубі, який виблискує чистотою, чи закритому кварталі з підстриженими газонами, він знаходиться в такому районі Воломіна, де передусім мешкають проблемні сім’ї. Річ у тім, що ці діти і ця молодь у якийсь бездоганний клуб просто не прийшли б», – зазначила Новінська.

Ми намагаємося «розвіяти чари» над місцем в якому ці діти живуть – соціотерапевт

Клубом «Шанс» у Воломіні керує соціотерапевт Барбара Стасішин. На початку 1990-х вона працювала в міській службі соціального захисту. Надивившись на долі дітей із робітничих сімей, які опинялися без засобів на існування, вона вирішила створити в місті клуб, де вони могли б почуватися, ніби вдома. Діяльність цього клубу підтримують різноманітні неурядові організації, міська влада, а дедалі частіше й пересічні мешканці. «Щоб це місце було тут, ми проводили дослідження на території міста, щоб виявити такий мікрорайон у якому найчастіше трапляється насилля в сім’ї, де найбiльше дітей скеровують у центри соціотерапії або дитячі будинки, чи виправні заклади і де найбільше випадків опіки правоохоронців над неповнолітними. І вийшло, що це саме цей мікрорайон – так звана стара частина Воломіна», – згадує Стасішин.

Барбара Стасішин під час заняття в клубі «Шанс»
Барбара Стасішин під час заняття в клубі «Шанс»

За задумом творців клубу, важливо, щоб діти почувалися тут господарями, але водночас знали, що у цьому місці вони у безпеці. Соціотераптевтка каже, що у проблемних сім’ях у міських нетрях усі проблеми вирішуються через агресію. Тому у клубі показують, як вирішувати проблеми без крику і насильства. Тут проводяться ненав’язливі заняття з соціотерапії, пояснюють, чому важливо вчитися у школі, а потім здобути якийсь фах.

Ми не впливаємо на вигляд цього місця. Меблі, які тут є часто подірявлені, тому що під час занять розхвилювавшись діти роблять у них дірки, а ці прикраси на стінах – це їхні ідеї, ми в це не втручаємося, ми приходимо до них, а не вони приходять до нас
Барбара Стасішин

«Ми не впливаємо на вигляд цього місця. Меблі, які тут є часто подірявлені, тому що під час занять розхвилювавшись діти роблять у них дірки, а ці прикраси на стінах – це їхні ідеї, ми в це не втручаємося, ми приходимо до них, а не вони приходять до нас», – сказала Стасішин.

Ми намагаємося їх вивозити за межі цієї території, тобто їдемо у Варшаву, на зустріч з іншою молоддю, щоб так би мовити розвіяти чари над місцем в якому вони живуть. Бо тут, у цьому місці вони почувають себе в безпеці, натомість деінде вони розгублені. Тож ми хочемо, щоб вони побачили як живе, як думає інша молодь, яка не пов’язана з цими нетрями
Барбара Стасішин

Соціальні терапевти не намагаються бути вчителями, чи вихователями. Радше вони є старшими товаришами, порадниками, яких дітям бракує в своєму родинному колі. Стасішин розповідає: «Наша головна ідея полягає в тому, щоб діти ввійшли в систему, наприклад, є серед них такі, які не навчаються, а наш пріоритет – спонукати їх до навчання, щоб вони отримали освіту. Крім цього, ми дбаємо про те, щоб вони були зареєстровані в управлінні праці, щоб мали медичну страховку. Ми намагаємося їх вивозити за межі цієї території, тобто їдемо у Варшаву, на зустріч з іншою молоддю, щоб так би мовити розвіяти чари над місцем в якому вони живуть. Бо тут, у цьому місці вони почувають себе в безпеці, натомість деінде вони розгублені. Тож ми хочемо, щоб вони побачили як живе, як думає інша молодь, яка не пов’язана з цими нетрями».

За словами Барбари Стасішин, витягуючи із проблемних ситуацій дітей, клуб впливає також на їхніх батьків, і навіть на увесь проблемний для міста квартал. Соціотерапевтка не без гордощів показує площу перед клубом «Шанс», з місцем обладнаним для розваг, концертів чи активного відпочинку. Обладнували його всією громадою, рушійною силою в якій були місцеві підлітки. «Ми єдина організація, яка працює в так званому забороненому районі Воломіна, тобто ми своєю діяльністю, гуртуючи людей, проводячи спільні заходи на вулиці, чи в клубі, намагаємося переконати, що в місті не може нічого відбуватися без їхньої участі та згоди. А треба сказати, що це люди, які усе своє життя провели так би мовити на узбіччі. Це люди, які не працюють, не мають медичної страховки, і роками не платять квартплати», – розповіла польський соціотерапевт.

У воломінському клубі «Шанс» під час навчальної поїздки до Польщі побувала Юлія Бойко, педагог і громадський діяч із міста Хорол Полтавської області. Вона каже, що ця польська ініціатива може стати корисним прикладом до наслідування в Україні. «Це дійсно громадська організація, яка приносить суспільству користь, яку ми побачили, це все настільки справжнє, не штучне і бере за душу, це дійсно приклад того, чого варто повчитися і це приклад такий, як тут написано на одному із гасел: «Ніколи не пізно почати все спочатку», – вважає Юлія Бойко.

Вихованці клубу «Шанс» полюбляють співати разом із педагогами
Вихованці клубу «Шанс» полюбляють співати разом із педагогами

Протягом 24 років через клуб «Шанс» пройшло кількасот молодих людей із колишніх робітничих сімей. Аналогічні організації виникли у чотирьох інших містах Польщі, причому нерідко до таких клубів приходять діти із заможних сімей, яким удома бракує не грошей, а батьківської любові.

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