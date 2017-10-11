(Друкуємо мовою оригіналу)

Министерство юстиций России пригрозило ограничить деятельность Радио Свобода в России – в ответ на якобы «притеснения» телекомпании Russia Today в США. Почему именно сейчас? Вмешиваются ли США во внутренние дела России работой своих СМИ на ее территории? А Россия – во внутренние дела США? И как поменяется Россия, если там прекратит или ограничит работу Радио Свобода? Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии рассказали украинский журналист, документалист Леонид Канфер и российский писатель, журналист Сергей Лойко.

– Леонид, как Вы прокомментируете нынешние события, обмен такими громкими заявлениями? По Вашему мнению, почему это происходит именно сейчас?

Леонид Канфер: Нельзя говорить об этом событии как об отдельно стоящем факте. Это – целый процесс, который начался с первых лет Владимира Путина у власти.

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Радио Свобода имеет мизерное влияние на российскую аудиторию. Это – СМИ для малого количества людей, которые могут получить информацию и в интернете. Так происходит с любой альтернативной точкой зрения – каток, который уже идет.

То, что три-четыре года назад нам казалось невозможным, сейчас выглядит логичным

То, что три-четыре года назад нам казалось невозможным, сейчас выглядит логичным – ситуация, которая происходит из-за войны, противостояния.

– Председатель комиссии Российской Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращения вмешательства во внутренние дела России Андрей Климов аргументировал возможность ограничения Российской службы Радио Свобода, а также телеканалов «Настоящее время» и проекта «Крым.Реалии»:

«Симулирование из не протестной повестки и вовлечение в протестные акции молодежи; вмешательство в российские выборы на федеральном и региональном уровнях; разжигание межэтнических противоречий в целом ряде российских регионов; все виды антироссийских санкций как инструмента нажима на политические власти и общество. Проведенный анализ указывает, что главным источником незаконных действий по вмешательству является США».

– Сергей, как Вы прокомментируете слова российского чиновника? И какую роль сейчас играет Российская служба Радио Свобода в России?

Падение России, похоже, стало необратимым

​Сергей Лойко: Падение России, похоже, стало необратимым. В общем-то, круг людей, который слушает Радио Свобода достаточно узок, если верить официальной статистике, меньше 14% населения. Мы знаем, чем занимаются остальные 86% населения – они поддерживают Путина и заглядывают ему в рот.

Закрыв Радио Свобода, они ничего не добьются, ведь останется интернет и другие возможности

Радио Свобода нацелено охватывает тех людей, кому интересен их контент, то есть, очень узкую группу людей. Закрыв Радио Свобода, они ничего не добьются, ведь останется интернет и другие возможности.

– А зачем это делать, если аудитория у Радио Свобода – всего 14%, и на российскую политику это никак не влияет?

Сейчас происходит то, чего они боятся больше всего на свете – молодежи на улице

​Сергей Лойко: А зачем было убивать Бориса Немцова, Анну Политковскую, Наташу Эстимирову? Это – политика Путина, тотальная зачистка территории. Сейчас происходит то, чего они боятся больше всего на свете – молодежи на улице, десятки тысяч людей, которых вывел Навальный. Это возвращает к жизни страшный кошмар Кремля про Оранжевую революцию. Известно, что основной движущей силой Оранжевой революции была молодежь.

Действия США, которые как-то пытаются ограничить Russia Today, играют на руку Кремлю, тут заинтересованы в этой эскалации

Идет к тому, что все либеральные западные или российские СМИ будут зачищены. Я думаю, что Кремль готовится к массовым репрессиям после 2018 года, после избрания Путина президентом. И в этом смысле действия США, которые как-то пытаются ограничить Russia Today, играют на руку Кремлю, потому что тут заинтересованы в этой эскалации, они понимают, что это неравноценный обмен. Как война на Донбассе, когда с одной стороны воюют патриоты, которые защищают свою родину и независимость, а с другой – отбросы, которые приехали туда заработать денег или настолько глупы, что верят в романтику «русского мира».

Леонид Канфер: Если бы в России сегодня были полноценные СМИ, то роль Радио Свобода была более ничтожна.

Это логика развития событий, но она не касается отдельно прессы, она касается всего. Я уверен, что и зачистка информационного поля – предвестник того, что произойдет уже в другой сфере.

– Формальный повод – возможное признание телеканала Russia Today в Соединенных Штатах иностранным агентом. В ответ Россия хочет ограничить деятельность Радио Свобода. Почему Америке можно, а России нельзя?

Russia Today создавалась с целью распространения нужной Кремлю информации. У Радио Свобода работа построена на совершенно других принципах

​Леонид Канфер: Потому что в одном случае – это СМИ, а в другом – пропагандистская машина. Russia Today создавалась с целью распространения нужной Кремлю информации. У Радио Свобода работа построена на совершенно других принципах.

И речь ведь не только о Радио Свобода, сейчас очень тяжело работать и немецким журналистам, вообще тем, кто иначе подает информацию.

В советское время зарубежные СМИ работали в Москве. Все наверху понимали, что эти журналисты подавали информацию иначе, говорили о другом. Но поскольку информационный рынок Советского Союза был закрыт, то особых проблем не было. Советскую аудиторию не интересовала эта информация.

Нынешние проблемы зарубежных журналистов в России беспрецедентны. Мне кажется, такого не было даже при Советском Союзе

Нынешние проблемы зарубежных журналистов в России беспрецедентны. Мне кажется, такого не было даже при Советском Союзе.

– Сергей, происходящее сегодня похоже на советские времена, на Холодную войну?

Сергей Лойко: Конечно, нельзя сравнить со временами Холодной войны, потому что аккредитованным журналистам, работающим в России, разрешалось делать все, что им было нужно, ведь они работали не на российскую аудиторию, а на свою.

Репортажи западных медиа о России – это последний оставшийся глоток свежего воздуха в СМИ

А сейчас репортажи западных медиа о России интереснее как раз российской аудитории – потому что это последний оставшийся глоток свежего воздуха в СМИ.

– Но если сейчас ограничить деятельность Радио Свобода, то ничего не поменяется, ведь есть интернет?

Леонид Канфер: Пока есть.

Сергей Лойко: Они же грозят закрыть Facebook, с этого все начнется. Дальше пойдут закрывать Telegram и остальные социальные сети, где «кучкуется» молодежь. Это закручивание гаек.

А после марта 2018 года Россию ожидает то, что историки в начале ХХ века называли «периодом реакции». Все, что мы видим вокруг – это обломки хлипкого здания демократии, которые падают вокруг нас. И мы падаем вместе с ними.

Леонид Канфер: Сегодня независимые СМИ, неважно, американские, немецкие и все остальные – это враг для российских властей. Их просто нужно уничтожать, как на войне.

Пока эта война происходит в информационной сфере, но самое страшное, что она может пересечь черту и стать реальной

Пока эта война происходит в информационной сфере, но самое страшное, что она может пересечь черту и стать реальной.

– Понятно, зачем России присутствие Russia Today в Америке. А зачем США Радио Свобода в России, в Украине? Зачем они отстаивают работу журналистов тут?

Леонид Канфер: Есть такая вещь, которую в России не понимают – ценности. Свобода слова – это ценность, которой нет в России.

– Не интересы США, а ценности? А может это подмена понятий?

Леонид Канфер: Я не думаю, что это ценности лишь США, это ценности мира, который прошел через ужасы Первой и Второй мировых войн, и понял, что нужно менять принципы. Я не говорю, что все западные СМИ не несут какой-то миссии, но они все равно основаны на ценностях. Мы можем прийти в вашу студию и обсуждать совершенно разные темы, чего мы не можем сделать в России.

– Но зачем это конкретно США?

Леонид Канфер: Потому что США стоит, в том числе, и на этом.

Может, я ее идеализирую, но насколько там сильные фильтры, когда власть пытается загонять свободу слова в какие-то рамки? Мы помним еще Иракскую войну, когда проводили контроль и ограничения работы журналистов, но общество это все отторгало.

Я считаю, что свобода слова – один из фундаментальных камней, которые США экспортирует, и это хорошо.

– Сергей, президент Франции Макрон в присутствии Путина назвал телеканал Russia Today пропагандистским. Почему об этом не говорят другие мировые лидеры? России было бы труднее на одну чашу весов ставить Радио Свобода и Russia Today.

Сергей Лойко: Их вообще нельзя ставить на одни весы, потому что это совершенно разные «произведения искусства». Радио Свобода занимается продвижением европейских цивилизационных ценностей, а Russia Today – это машина пропаганды.

Russia Today – это необходимое зло, которое должно показывать лицо России всему миру

Мне кажется, что Макрон и другие мировые лидеры делают большую ошибку, давя на Russia Today. Для большинства населения Запада ясно, что это карикатура, смехотворная вещь. А из него малюют дьявола, который якобы на что-то влияет. Russia Today – это необходимое зло, которое должно показывать лицо России всему миру.

А что касается падения последних новостных институтов демократии в России – как Радио Свобода, CNN и так далее, что неминуемо, то Кремль пытается полностью деморализовать любое либеральное свободомыслие в России и показать, что «мы сделаем с вами все, что захотим, вас никто не услышит». Зря Запад так реагирует, это дает России козыри поскорее воплотить все, что там задумали.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

​(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)