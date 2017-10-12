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12 Жовтень 2017, Київ 19:36
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Через мовну статтю у законі Україна отримала другий фронт війни – Хортяні

Через мовну статтю у законі Україна отримала другий фронт війни – Хортяні
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ПАРЄ засуджує рішення Верховної Ради України ухвалити закон про освіту без консультацій з представниками нацменшин. ПАРЄ закликає Україну забезпечити виконання висновків Венеційської комісії повною мірою. Тим часом у Будапешті міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснює норми нового закону про освіту, намагаючись знайти порозуміння з угорською стороною. Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України та Ярослава Хортяні, член угорського парламенту, голова Європейського конгресу українців.

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