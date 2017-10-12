Через мовну статтю у законі Україна отримала другий фронт війни – Хортяні

ПАРЄ засуджує рішення Верховної Ради України ухвалити закон про освіту без консультацій з представниками нацменшин. ПАРЄ закликає Україну забезпечити виконання висновків Венеційської комісії повною мірою. Тим часом у Будапешті міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснює норми нового закону про освіту, намагаючись знайти порозуміння з угорською стороною. Про це у програмі «Ваша Свобода» дискутували Іванна Климпуш-Цинцадзе, віце-прем'єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції України та Ярослава Хортяні, член угорського парламенту, голова Європейського конгресу українців.