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13 Жовтень 2017, Київ 13:42
Мапа АТО

Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 13 жовтня (карта)

Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на 13 жовтня 2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться ТУТ
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