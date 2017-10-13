Новий український робот може потрапити в АТО вже в 2018 році – DefenseOne

Презентація відбулася на виставці Асоціації сухопутних військ США AUSA в Вашингтоні, пише американське військове видання DefenseOne.

Нову роботизовану машину було розроблено з врахуванням уроків гібридної війни.

Наземний безпілотник «Фантом-2» може рухатись на колісному, або гусеничному ходу, може бути озброєний протитанковою зброєю, пусковою установкою для гранат, або автоматами, повідомляє видання.

Цю зброю може бути застосовано проти керованих Росією сил вже наступного року, зазначає DefenseOne з посиланням на українських посадовців.

Росія також має низку наземних безпілотних машин, які вона може розмістити в зоні конфлікту, однак Москва ще не повідомила про готовність це зробити, пише DefenseOne, зазначаючи, що Росія дуже ефективно використовує повітряні дрони, які перехоплюють сигнали станцій мобільного зв’язку, щоб транслювати неправдиві голосові та текстові повідомлення.

Росіяни використовували наземних роботів у Сирії, включаючи такі машини як «Платформа-М», «Нерехта» та «Уран-9». Повідомлення про використання таких машин Росією проти свого західного сусіда – України, ще не було.

Перший заступник командувача ВДВ генерал-майор Андрій Ковальчук зазначив виданню, що за три роки Україна отримала важкий урок захисту озброєння та техніки від російських сил, особливо, через електронну війну.

​На ранній стадії конфлікту, «цивільні хотіли зробити щось, що може протистояти російським системам електронної війни», – повідомив Ковальчук виданню, відзначивши зусилля малого бізнесу в цій сфері.

«В розробці враховано більш ніж трирічний досвід. «Фантом-2» має мікрохвильовий зв’язок і може повернутись до останнього пункту, якщо зв’язок з оператором заблоковано чи ускладнено. Якщо ніщо інше не працює, або середовище для електронної війни є ускладненим для бездротового контролю, роботом можна управляти через 7-кілометровий кабель, подібно до того як водолазів 19-го сторіччя з поверхнею пов’язувала дихальна трубка – і це свідчить про те, як під час війни, кожен крок вперед може бути кроком назад», – робить висновок видання DefenseOne.