Олена Білозерська: диверсанти у противника на Донбасі – лише російські «регуляри»

Добровольці продовжують боронити Україну від російської агресії на Донбасі. У цьому запевнила Радіо Свобода у День захисника України боєць Української добровольчої армії, очолюваної Дмитром Ярошем, Олена Білозерська. Водночас вона наголосила: якби добровольці діяли неузгоджено з командуванням армії, їх ніхто на фронті не терпів би. Білозерська констатувала поліпшення ситуації в ЗСУ – і боєздатних підрозділів більше, і командири навчилися, і не штабні, а бойові генерали з’явилися. Хоча совкового ідіотизму теж вистачає, додає боєць. Олена Білозерська також розповіла, що варто робити Україні для перемоги, чи не вичерпується волонтерська допомога і чим займається Ярош.