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14 октября в Украине отмечается день основания Украинской повстанческой армии. Боевое крыло Организации украинских националистов было создано в 1942 году и воевало против гитлеровского и сталинского режимов за независимость Украины. Сейчас практически половина населения Украины поддерживает идею признания ОУН-УПА участниками борьбы за государственную независимость Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы «Рейтинг», проведенного в сентябре этого года. Согласно результатам исследования, 49% респондентов выступают с поддержкой этой идеи, 29% – не поддерживают. Почти четверть опрошенных не определились с ответом. Наиболее активно поддерживают эту идею на западе страны – 80% опрошенных. В центральной части признание ОУН и УПА поддерживает половина респондентов. В то же время почти половина жителей востока и юга не поддерживают идею признания национально-повстанческого движения. Донбасс.Реалии решили проверить, как в Северодонецке местные жители воспринимают деятельность воинов УПА.

Аркадий, житель Северодонецка: «Вы знаете, я как-то не сильно этим интересуюсь. Воевали и воевали. На чьей были стороне, я не вникал».

Я как-то не хорошо знаю УПА. Нужно взять историю и почитать

​Елена, житель Северодонецка: «Если признаться, то как говорит мой сын, я, наверное, все прокурила в школе. Вот я как-то не хорошо знаю УПА. Нужно взять историю и почитать».

Не предатели и не преступники точно. А на счет героев, не знаю

​Андрей, житель Северодонецка: «Нет. Не предатели и не преступники точно. А на счет героев, не знаю…нужно историю читать».

У них была своя идея. Они ее защищали своими способами

​Иван, житель Северодонецка: «Я не могу сказать, что они предатели или преступники. Я не знаю их. У них была своя идея. Они ее защищали своими способами. То, что говорят, что преступления были…так они были со всех сторон».

Светлана, житель Северодонецка: «Я училась в такие времена, когда было однозначно негативное мнение о них. Но я считаю, что, если было такое движение, много людей было в нем. Думаю, что это все-таки были герои».

Это – те люди, которых коммунисты уничтожали. Они – герои!

​Петр, житель Северодонецка: «Это – те люди, которых коммунисты уничтожали. Они – герои!».

Сергей Пятница, гражданский активист: «К своему стыду, я плохо знаю историю создания и организацию УПА. Потому, что в школе вообще они преподносились как предатели Советского Союза. Стал гораздо больше изучать. Из того, что я знаю, это действительно были освободители. Люди, которые боролись за независимость Украины. Как с Германией, так и Советским Союзом. В частности, с НКВД. Я в последнее время часто бываю на Западной Украине и встречал людей, родители которых попали под массовые расстрелы. Они говорят, что мы не могли любить советскую власть, потому что практически вся семья была убита».

Ирина Болткова, гражданский активист: «Читая историю, что делали карательные подразделения НКВД, как боролись за свою свободу и против физического уничтожения воины УПА, для меня они такие же герои. Они защищали свою независимость. Они защищали свои семьи».

Сергей Щеблетов, северодончанин, младший сержант ВСУ: Во-первых, Россия и сейчас говорит, что мы – «бандиты», «каратели» и «фашисты». Насколько я знаю историю, УПА боролись за независимость Украины и против фашистов, и против Красной армии. Поэтому, я хорошо отношусь к ним».

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)