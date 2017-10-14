(Друкуємо мовою оригіналу)

Воины УПА: герои или преступники? Как вылечить Донбасс от патернализма? Кто несёт ответственность за заложников? Все эти темы обсуждали слушатели Радио Донбасс.Реалии на этой неделе.

Из-за войны на Донбассе между двумя частями региона прошла не только линия фронта, но и информационная граница. Проект Радио Свобода Радио Донбасс.Реалии работает без линии разграничения: нам звонят и пишут жители как подконтрольного, так и неподконтрольного украинской власти Донбасса. Вот как высказались слушатели Донбасс.Реалии об актуальных темах недели.

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Об УПА

Они воевали за нашу Украину, за нашу родину. В умы людей вбили, что это бандиты

​Слушатель, Славянск: «Я – участник АТО 2015-2016 годов. Я хочу сказать, что мы должны были давно признать воинов УПА. Насколько я знаю, их осталось совсем мало. К сожалению, мы до сих пор их не принимаем так, как положено. А ведь они ветераны войны – они воевали за нашу Украину, за нашу родину. Поэтому мы должны признать их. Вы же знаете, у нас, на востоке была российская агитация, и в умы людей вбили, что это бандиты. А Россия тем временем молчит, что у них было две дивизии СС «Россия», кроме того, ещё и была армия Власова, но они об этом молчат».

Історичні дослідження тут ніхто не читає

​Слушательница, Донецкая область: «Як на мою думку, люди складають собі уявлення про УПА з тих джерел, які їм доступні. Знаєте, історичні дослідження тут ніхто не читає. Та і не доходять вони в такі поселення, які далеко від культурних центрів».

Мы обижены, что забыли солдат Советской армии

​Наталья: «Мы обижены на то, что сейчас забыли солдат Советской армии. Тех, которые в революцию, «Великую отечественную» воевали и приобрели для нас мир».

Слушатель, Покровск: «Це теми, які треба порушувати в суспільстві, бо ми ж будуємо державу, і державу демократичну. А в демократичній державі кожен має висловлюватися. Я не дуже поділяю погляди тих людей, які в студії, але я приймаю їх. У мене таке враження, що коли підіймаються такі теми, то суспільство намагаються розділити».

Прочла книгу Бульбы-Боровец, он был генерал-хорунжием УПА

​Слушательница: «По-моему, вопрос о том, воины УПА – герои или преступники, немножко некорректный. Ведь есть и добро, и зло. И те, и другие имеют право отстаивать свои позиции. Я прочла книгу Бульбы-Боровец, он был генерал-хорунжием УПА. Так вот, у него учителями в жизни были матрос и директор карьера. И вот он сказал, что разумом он с матросом, а душой с директором карьера. Поэтому нельзя быть столь категоричными. Каждый имеет право отстаивать свои убеждения».

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О патернализме на Донбассе

Слушатель, Мариуполь: «Вот тут в эфире упомянули ЖЭКи, что в западной Украине их давно нет, а у нас процветают. А так, что же нам даёт ОСББ, если старые дома, которыми они не занимаются, там ремонты не делались. А все затраты на ремонты лягут на плечи людей, хотя об этом должно было заботиться государство».

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О заложниках на Донбассе

Слушательница, Старобельск: «А вот матери тех, кого принято называть сепаратистами, они к вам обращаются? Я никогда не слышала, чтобы матери сепаратистов, тех, которые сидят у нас в «застенках «хунты», обращались слёзно к украинскому правительству, к Порошенко, с мольбами вернуть их сыновей. Мне кажется, что они даже где-то рады, что на какое-то время избавятся от своих «отмороженных» детей. В то же время, они уверены, что ни одна волосинка с их головы тут не упадёт».

О возвращении в ОРДЛО

Слушательница, Дебальцево. «Как это, почему мы возвращаемся? Это – наш дом! То была вынужденная мера, когда выезжали во время активных боевых действий».

Видео https://youtu.be/efqsJL05C74

ПОСЛЕДНИЙ ЭФИР РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)