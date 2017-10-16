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Іноземних інвесторів все ще відлякує українська корупція | Ранкова Свобода. Частина 3
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16 Жовтень 2017, Київ 15:16
Мапа АТО
Ситуація в зоні бойових дій на Донбасі 16 жовтня (карта)
16 Жовтень 2017, 13:33
Інфографіка Міністерства оборони України. Ситуація станом на
16 жовтня
2017 року. Хронологію розвитку ситуації у зоні бойових дій із 1 липня 2014 року дивіться
ТУТ
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