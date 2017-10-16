Брак інвестицій не варто списувати на війну та корупцію – експерти

Іноземні інвестори не поспішають заходити в Україну не стільки через війну та корупцію, скільки через відсутність ефективного державного управління, впевнений економіст Ігор Гарбарук. А співробітник Офісу ефективного регулювання Денис Малюська додає: від корупції страждають в першу чергу не іноземні інвестори, а українські платники податків.

Економіст, заступник директора Інституту вищої кваліфікації національного торговельно-економічного університету Ігор Гарбарук, посилаючись на приклад Ізраїлю, стверджує, що війна не може бути виправданням для відсутності інвестиційного пожвавлення. Натомість звертає увагу на вади української державної системи.

Треба говорити про розбалансованість системи державного управління. Вона була достатньо поганою до 2013 року, але вона тоді хоч була

«Треба говорити в цілому про розбалансованість системи державного управління як такої. Ми можемо казати, що вона була достатньо поганою до 2013 року, але вона тоді хоч була. На сьогоднішній день один центральний орган не розуміє, що робить інший центральний орган влади», – нарікає експерт.

Гарбарук наводить цифри Держстату: з початку року в Україну надійшло 1,657 мільярда доларів. Однак вказує на структуру цієї цифри: нові інвестиції складають лише 717 мільйонів, 207 мільйонів – обсяг відтоку інвестицій.

Крім того, уваги заслуговує і те, з яких країн приходять кошти – наприклад, за підсумками минулого року, в лідерах були Росія, Кіпр та Велика Британія.

Кіпр, Велика Британія – це певні офшорні зони. Насправді це реінвестиція у власні підприємства

«Кіпр, Велика Британія – це певні офшорні зони, в які свого часу наші олігархи вивели достатньо великі кошти. Насправді це йде реінвестиція у власні підприємства, щоб підтримати їх», – пояснює Гарбарук. При цьому додає, що прямі інвестиції українських компаній склали 9,2 мільйона доларів, тобто дуже небагато, порівняно з іноземними.

Експерт згадує, що після подій 2014 року інвестиційні процеси мають здебільшого негативну динаміку.

В 2013 році інвестицій було 1,5 мільярда в роздрібну торгівлю. В 2014 році відтік інвестицій склав 1 мільярд 540 мільйонів

«В 2013 році (інвестицій – ред.) було 1,5 мільярда тільки в роздрібну торгівлю. А вже в 2014 році відтік інвестицій склав 1 мільярд 540 мільйонів, тобто більше, ніж інвестували в 2013 році. І з того часу інвестиції продовжують знижуватись», – пояснює він.

На думку економіста, уряду варто було б докладати більше зусиль до того, щоб залучати інвестиції в інші галузі, окрім агропромислового сектору.

Наша країна має можливість виробляти унікальні літаки, неймовірні двигуни. Ми – насправді величезна промислова держава

«Нас все ж таки штовхають до того, щоб ми просто стали сільськогосподарською державою, виробляли сировину і не більше того. Потрібно згадати, що наша країна має можливість виробляти унікальні літаки, неймовірні двигуни і так далі. Ми – насправді величезна промислова держава», – заявив Гарбарук в ефірі «Ранкової Свободи».

Маємо думати про те, як звичайному громадянину буде жити краще

Крім того, він впевнений, що боротьба з корупцією не повинна бути самоціллю, адже це похідна річ від головної мети: «Ми маємо думати про те, як українській людині, звичайному громадянину буде жити краще. А краще він буде жити тільки тоді, коли буде зростати економіка та податкові надходження в бюджет країни».

Бізнес готовий миритись із корупцією в Україні – Малюська

Заступник директора Центру економічної стратегії Марія Репко каже, що на сьогодні іноземні інвестори не дуже зацікавлені у вкладенні коштів в Україну, адже існує дуже багато факторів, які їх спиняють.

Іноземні інвестори не можуть нормально вивезти дивіденди і працювати із експортом та імпортом

«В першу чергу це – корупція, погані суди, прокурорські та силові органи. І, нарешті, це – валютні обмеження. Іноземні інвестори не можуть нормально вивезти дивіденди і працювати із експортом та імпортом», – аргументує вона.

Натомість юрист, що спеціалізується на регулюванні підприємницької діяльності, та заступник голови Офісу ефективного регулювання Денис Малюська не згоден із тим, що корупція є вирішальною причиною для іноземних інвесторів не заходити в Україну. Іноді, стверджує він, навіть навпаки.

Якщо за невелику суму великий інвестор зможе отримати гарантовану підтримку держави – для інвестора це плюс

«Якщо корупція приносить результат, і за якусь невелику суму, порівняно невеликий відсоток великий інвестор зможе отримати гарантовану підтримку держави, нехай вона навіть буде незаконною – для інвестора це плюс», – констатує він.

Специфіка ж української корупції в тому, продовжує експерт, що навіть вона не дає гарантій.

У нас навіть корупція не зовсім може надати якісь залізобетонні гарантії

«У нас навіть корупція не зовсім може надати якісь залізобетонні гарантії якому-небудь інвестору. Тому корупція в нашому сучасному вигляді – не та корупція, яка влаштує іноземного інвестора», – пояснює він.

Таким чином із корупцією треба боротись не тому, що вона відлякує інвесторів, а тому, що вона створює проблеми для держави та платників податків, аргументує юрист.

Що ж до залучення інвесторів, то Малюська відводить вирішальну роль уряду, який повинен надати їм гарантії для входу на український ринок. Правник згадує законопроект 6540, який зараз перебуває на розгляді в парламенті і має на меті, каже, захистити міноритарних інвесторів в Україні. Окрім законодавчих змін, додає він, потрібні й додаткові інституційні мехіназми для захисту інвесторів.

Має бути сформований пакет гарантій для великого іноземного інвестора, який створив би тут потужне виробництво

«Має бути сформований пакет гарантій, можливо, забезпечених іноземним арбітражем, для великого іноземного інвестора, який створив би тут потужне виробництво і виробляв би товари, спрямовані на експорт», – впевнений він.

Ігор Гарбарук згоден із тим, що держава повинна створювати чіткі правила для роботи бізнесу та контролювати їх виконання, а крім того – відслідковувати світові макроекономічні тенденції і відповідно до них створювати умови, які дозволять іноземному бізнесу заходити в країну, а українському – розвиватись.

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