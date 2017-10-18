У Таджикистані міліція почала ставити на облік геїв та лесбійок

МВС Таджикистану почало ставити на оперативний облік геїв і лесбійок. Як повідомляє видання Генпрокуратури Таджикистану, в списку – вже 319 чоловіків-гомосексуалів і 48 лесбійок.

«Їхня приналежність до секс-меншин доведена, і всі вони поставлені на оперативний облік», – повідомляє газета.

У МВС Таджикистану відмовилися коментувати списки секс-меншин. Але один з тих, хто потрапив до цього реєстру, розповів Радіо Свобода, що міліція облік виправдовує тим, що представники ЛГБТ, як і ті, хто займається проституцією, схильні до високого ризику зараження ВІЛ-інфекцією і «входять до групи вразливих верств населення у зв'язку з високим рівнем зміни партнерів».

Таджикистан у 1998 році скасував закон про кримінальне покарання за гомосексуальність, що діяв у СРСР. Але гомосексуали та інші сексменшини, як і раніше, мають справу з соціальними табу, що міцно закріпилися в країні. Насамперед це пов'язано з тим, що гомосексуальні стосунки заборонені ісламом (більшість жителів Таджикистану сповідують саме цю релігію).

Геї, лесбійки і трансгендери в Таджикистані намагаються приховати свою сексуальну орієнтацію. Багато хто боїться, що якщо їх розкриють, вони втратять роботу і будуть виключені з вишів. Непоодинокими є випадки, коли геї і лесбійки здійснювали самогубства через те, що від них відвернулися родичі.

Багато представників сексменшин скаржилися на напади, але поліція, кажуть вони, відмовляється розслідувати ці справи: «Зараз 2015 рік, нас краще розуміють, але є і такі, хто проходу не дає або б'є, знімає на камеру, знущається», – зізнається Хурам.

«Я покинув рідний дім після того, як батьки дізналися, що я – гей. Батько постійно стверджував, що я зганьбив його, – розповідає уродженець Душанбе Шухрат. – Одного разу кілька п'яних сильно побили мене за те, що я, за їхніми словами, «танцював як дівчина». Я звернувся до міліції. Але черговий офіцер, дізнавшись, що я – гей, навіть не слухав мене. Наступного дня мене вигнали і з роботи».

У травні 2015 року Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією заявив, що «за останніми приблизними даними, кількість чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, в Таджикистані складає 30 тисяч».

МВС Таджикистану після публікації доповіді заявило, що заява фонду «не відповідає дійсності».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»