Португалія: загибель людей через лісові пожежі спричинила відставку прем’єра

Прем’єр-міністр Португалії Антоніу Кошта пішов у відставку на тлі критики через неспроможність влади запобігти загибелі людей у результаті лісових пожеж.

За 4 місяці жертвами пожеж, спричинених найсильнішої за 90 років посухою, стали понад 100 людей.

17 жовтня опозиційна партія запропонувала внести на голосування у парламент питання про довіру уряду соціалістів, звинувативши його у недостатньо швидкій і ефективній реакції на стихійне лихо.

Друга хвиля лісових пожеж у північних і центральних районах Португалії почалася 15 жовтня. За ці дні виникли сотні нових осередків загоряння, загинули понад 40 людей.