USAID допомагає створювати в Україні кредитні спілки

Цілий десант міжнародних експертів висадився в Україні. На запрошення Агентства США з міжнародного розвитку вони допомагають створювати мережу кредитних спілок. Ці фінансові установи називають каталізатором розвитку малого бізнесу на селі.

Весь в кредитах і при цьому успішний та заможний. Такий принцип роботи фермера діє в усьому світі і спрацює в Україні. У цьому впевнені міжнародні консультанти, що допомагають створити потужні кредитні спілки на селі. Саме на кредитні спілки може розраховувати дрібний агровиробник, який хоче розвивати свій бізнес.

«Ми фокусуємося на розвитку малих та середніх агровиробників. Ми віримо, що кошти, вкладені в невеликі фермерські господарства, дають більший економічний ефект, ніж інвестиції у величезні транснаціональні компанії. І тисяча доларів на дрібному підприємстві створює більше робочих місць, ніж мільйон доларів у якійсь корпорації. Кредитні спілки також сприяють діловій активності на місцях. Малий бізнес корисніший для місцевих громад, і тому ми його підтримуємо. І в усьому світі, і в Україні також», – говорить експерт з діяльності кредитних спілок Рітц Дійкстра з Нідерландів.

Такої ж думки голова ради директорів Всесвітньої ради кредитних спілок Брайан Маккрорі: «Кредитні спілки на Заході використовують свої доходи, будуючи в себе в селах комунальні центри з бібліотеками, фельдшерськими пунктами, аптеками, спортзалами. Таким чином прибуток від нашої діяльності не йде кудись закордонним акціонерам якогось банку. Прибутки залишаються в громадах. І служать на користь громаді. В тому й перевага кредитних спілок».

В Україні цей рух поки що в зародковому стані. Хоча є й історії успіху – фермерів, які піднялися саме завдяки кредитним спілкам.

«У кредитні спілки приходять люди небагаті. Приходять люди середнього достатку і навіть нижче середнього достатку. Ось тим і корисні кредитні спілки сьогодні в Україні. Ми надаємо кредити тим людям, які не зможуть взяти кредити в банку», – говорить Марія Сюма, голова правління кредитної спілки «Вигода».

Проект USAID «Кредитування сільськогосподарських виробників» сьогодні працює з 18 спілками. І має намір збільшувати їх кількість.

Стівен Ринецький, заступник директора відділу програм з економічного розвитку USAID з оптимізмом дивиться на майбутнє кредитних спілок: «Фінансові інституції, які кредитують фермерів – це ключ до економічного зростання на селі. Ось чому Агенство США з міжнародного розвитку зробило підтримку кредитних спілок пріоритетом нашої економічної допомоги Україні».