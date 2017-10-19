Безробіття – доказ примітивності української економіки – Олейніков

Безробіття в Україні скоротиться тоді, коли вдасться подолати корупцію та надати бізнесу гарантії від свавілля чиновників-регуляторів. На цьому наполягав в ефірі Радіо Свобода економіст Євген Олейніков. А експерт Сергій Марченко ефективним у зменшенні реального рівня безробіття вважає легальний ринок праці. Тим часом, за офіційними даними, в Україні кілька місяців поспіль рівень безробіття зменшується. У відносних показниках у вересні цього року він становив 1,2%.

За останніми даними Державної служби статистики України кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 303 тисячі осіб, що майже на 9 тисяч осіб менше ніж у серпні.

Проте дані Міжнародної організації праці свідчать про інше. За їхніми розрахунками, рівень безробіття в Україні для осіб у віці від 15 до 70 років, у першому кварталі 2017 року зріс до 10,1%, (або 1,8 млн осіб) порівняно з 9,9% за підсумками 2016 роки (1,77 млн осіб).

Експерт з питань соціальної політики Андрій Павловський каже, що, скоріш за все, у при побудові останньої статистики Держстат використовувала тільки офіційні дані Центрів зайнятості, де фігурують лише ті особи, які самостійно зареєструвалися як безробітні.

«В європейський країнах, як правило, вважається критичним, коли рівень безробіття сягає 6-7%. У нас 9% і влада вважає це нормальним. Тим більше, що найбільша доля серед безробітних – молодь. Кожна четверта особа, яка не має роботи – молода людина до 25 років», – констатує він.

Заробітчанами є до 5 мільйонів українців – Марченко

Експерт ринку праці Сергій Марченко погоджується із Павловським щодо того, чому дані Держстату та міжнародної установи розходяться. Однак не погоджується із тим, що в Європі поріг критичного безробіття суттєво нижчий. Фахівець наводить минулорічний відсоток безробіття в Німеччині – 5,6%, тоді як загрозливим для економіки, на його думку, є 12% – 15%.

​«Цікаво, що чим краще система соціального забезпечення, тим вищий рівень безробіття. Тому що дійсно, якщо тобі платять тисячу – півтори тисячі євро соціальної допомоги, нащо тобі працювати? Ти можеш їздити світом», – пояснює він.

Таким чином, українцям легше знайти роботу за кордоном, і саме там, за даними Марченка, працює 4-5 мільйонів українців.

Українці працевлаштовуються в Іспанії, Італії, Німеччині та інших європейських країнах, тому що молоді тамтешні мешканці можуть не поспішати із початком кар’єри, каже економіст Євген Олейніков.

«Там місцеві дуже перебірливі щодо місця працевлаштування, в них немає потреби працювати, бо нема чого їсти. В нашого безробітного, в принципі, саме такий вибір: або ти працюєш, або ти жебракуєш», – окреслив він ситуацію в ефірі «Ранкової Свободи».

Коментуючи ж статистику безробіття в Україні, експерт вказує на те, що працездатного населення – від 18 років і до пенсійного віку – в Україні зараз близько 18-19 мільйонів людей, з яких офіційно працевлаштовані близько десяти мільйонів. Це, втім, не означає, що половина працездатних українців не працюють.

«У нас просто надто великий тіньовий ринок праці. Це й неоформлені, які працюють, і ті, хто працює за кордоном», – пояснює він.

Крім того, Олейніков вказує на різницю між українським та європейським безробіттям. В Україні показник безробіття, на його переконання, свідчить про «примітивність економіки».

«Свого часу міністр юстиції озвучував таку цифру: його попередники кожного року розкрадали 150 мільярдів гривень – це тих, що ще по вісім гривень за долар – з державного бюджету через державні закупівлі» – наводить приклад він. Експерт вважає, що для створення нових робочих місць Україні потрібне викорінення корупції та чітке дотримання правил ведення бізнесу.

«Людина має знати – якщо вона виконує закон, вона недоторканна», – впевнений Олейніков.

Сергій Марченко описує ринок праці в Україні як достатньо строкатий. Зокрема вказує на різницю між безробіттям в місті та сільській місцевості.

«Якщо в містах, особливо великих, із безробіттям все більш-менш нормально, тобто робота є, то в сільській місцевості нас слухають і говорять: люди, камон, про які 10% безробіття ви говорите, якщо в мене півсела не має роботи?» – розповідає він.

Марченко вважає, що становищу має зарадити детінізація ринку праці.

«Нам потрібен легальний ринок праці, потрібно, щоб кожна людина, яка працює, була захищена, потрапляла в офіційну статистику, щоб роботодавець платив за неї внески в пенсійний фонд», – впевнений він. Експерт сподівається, що захищеність праці усіх без винятку учасників ринку дозволить знизити соціальну напруження в суспільстві.