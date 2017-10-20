Хірург-мамолог: 98% хворих на рак грудей виживають за умови ранньої діагностики

20 жовтня – Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози. Щороку в Україні у 160 тисяч жінок виявляють рак грудей, 9 тисяч – помирають. Такою є статистика Мінохорони здоров’я. Лікар-мамолог Андрій Жигулін підкреслив в ефірі Радіо Свобода, що своєчасна діагностика кардинально підвищує шанси на одужання. У розвинених державах, де усвідомлюють значення ранньої діагностики і де є доступ до сучасного лікування, 98% хворих на рак грудей виживають. Експерти також наголошують на ролі чоловіків, які мають подбати про своїх жінок і нагадувати їм про необхідність відвідування мамолога.

Хоча профілактична діагностика не дає стовідсоткової впевненості у відсутності раку грудей, вона суттєво знижує ризик виявлення недуги на запущених стадіях, констатував хірург-мамолог Андрій Жигулін.

«Коли у широкий вжиток були включені скринінгові програми, тобто обстеження жінок, які не мають будь-яких скарг, які вважають себе здоровими, то саме такі скринінгові обстеження привели до значного достовірного зниження летальності від раку молочної залози», – стверджує він.

За даними Жигуліна, у розвинених країнах, де в пацієнтів є доступ до сучасного лікування, 98% жінок, у яких виявляють рак, виживають. За умови початку лікування на ранніх стадіях.

«Це дає дуже серйозний шанс, навіть якщо хвороба виникає, досягти успіху в лікуванні, значно знизити витрати на це лікування та його травматичність в усіх сенсах його слова – і фінансово, і морально, і фізично», – каже лікар.

Він додає, що державні медичні заклади мають програми, які покликані частково покрити українкам на лікування, проте бюджетних коштів бракує.

«На жаль, насправді ці ліки дуже дорогі, і держава, наскільки мені відомо, не в змозі покрити всі потреб всього населення в масштабах країни», – констатує Жигулін.

Найбільшим фактором ризику вважається вік: що жінка старша, то більше ймовірність захворіти на рак. Крім того, хірург відводить значну роль способу життя.

«Це зайва вага, токсичні речовини, з якими ми стикаємось, в тому числі алкоголь і тютюнопаління. Дуже цікавим фактором ризику є порушення режиму сну – тобто жінки, які вимушені працювати вночі при світлі – це також доведений фактор ризику», – стверджує він. Крім того, до факторів ризику належать пологи після тридцяти років, відмова від годування грудьми, зловживання гормональною терапією.

Незалежно від належності до груп ризику лікарі радять усім жінкам від 18 до 40 років щорічно проходити профілактичне ультразвукове дослідження, а тим, кому за 40 – робити мамографію.

Лікар-мамолог Микола Анікусько відзначає, що навіть після успішного лікування раку молочної залози пацієнтка повинна проходити регулярне обстеження.

«Вони (пацієнтки, що перенесли рак – ред.) також повинні обстежуватися. Обстежуватися все життя, тому що це парний орган. Одна з причин, чому його так багато. Тому жінка, яка перенесла захворювання, вона все одно залишається в групі ризику утворення раку в іншій молочній залозі», – пояснює він.

За даними дослідження Національного інституту раку, чоловіки найбільше в Україні помирають від раку дихальних шляхів (трахеї, бронхів, легень), а жінки – від раку молочної залози.

Для зниження рівня смертності та раннього виявлення раку грудей Україні передали пересувний мамограф вартістю три мільйони гривень для обстеження жінок у селах. Цю акцію здійснили у рамках українсько-американського проекту «Незабутня Квітка» імені відомої американської співачки українського походження Квітки Цісик, яка померла від раку молочної залози.

Організатор українсько-американського проекту «Незабутня Квітка» ​вважає протидію раку грудей пріоритетним у своїй громадській діяльності.​

«Я ходжу в шпиталі, зустрічаюся з воїнами АТО, я передаю одяг, сувеніри, харчі, гроші, не має значення що. Я передаю все, що я можу віддати від себе. Але головна мета – це пересувний мамограф. Здоров’я нації, здоров’я жінок – це найважливіша проблема України, тому що жінки – це багатство України. Це матері, це сестри, це доньки – це все», – впевнений він.

За словами PR-менеджера компанії, що займається профілактикою раку грудей, Юлії Рафальської, правильне харчування та регулярні фізичні навантаження знижують ризик онкозахворювань на 30%. Говорячи про важливість профілактики, вона наводить приклад своєї компанії, де регулярні обстеження стали частиною корпоративної культури.

«Ми з колегами та клієнтками приходимо до лікарів, це дуже весело. Ми проходимо разом УЗД, проходимо разом мамолога. Насправді це не сумно, це весело, тому що, коли ти приходиш до лікаря і лікар тобі каже: у вас все чудово – ти ще рік живеш спокійно і розумієш, що все добре», – розповіла вона в студії «Ранкової Свободи».

Рафальська також робить акцент на ролі чоловіків в турботі про жіноче здоров’я. На її переконання, якщо жінка не приділяє належної уваги обстеженням, підштовхнути її до цього – завдання близького чоловіка.

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