Польща прагне залучити лікарів з України

Уряд Польщі планує спростити можливості працевлаштування для лікарів з України для того, щоб подолати нестачу медпрацівників в польських лікарнях, повідомляє Radio Poland з посиланням на Dziennik Gazeta Prawna.

«Ми розглядаємо можливість застосувати німецький підхід до надання іноземним лікарям ліцензій, щоб вони могли практикувати на визначеному робочому місці», – повідомила Мілена Заславська, речниця Міністерства охорони зборов’я Польщі.

Наразі медики з інших країн, крім ЄС, мають підтвердити диплом в Польщі, закрити різницю в освіті та скласти іспити на знання медичної термінології польською, а також на право на роботу в Польщі, повідомляє видання.

В самій Польщі лікарі незадоволені рівнем оплати їхньої праці. Після тритижневої акції протесту молодих лікарів 19 жовтня уряд Польщі оголосив значне збільшення витрат на охорону здоров’я, повідомляє ABC News.

Під час акції протесту декілька десятків молодих лікарів розпочали голодування в дитячій лікарні в Варшаві. Згодом до них приєднались протестувальники в Шчечині та Лодзі. Вони вимагають збільшення бюджету охорони здоров’я до 6,8% ВВП до 2021 року з теперішніх 4,7%, пише ABC News.

Зараз в Польщі працює 1 137 іноземних лікарів, включаючи 306 з України, 139 з Білорусі та 81 з Німеччини, цитує дані Головної медичної палати Польщі Radio Poland.