Потік російських «добровольців»-«моторол» на Донбасі закінчився – Піонтковський

Розв’язана Росією війна на Донбасі триває, але Володимир Путін програв. Це констатував Радіо Свобода російський політичний експерт Андрій Піонтковський. Він має на увазі не поразку на полі бою, а крах спроби зробити Україну частиною «русского мира». Піонтковський вважає концепцію «русского мира» нацистською. Так само, на думку експерта, намагався збирати історичні землі для Німеччини Адольф Гітлер. На погляд Піонтковського, розрахунок Путіна був надпростим – апеляція до російського населення України. Але переважна його більшість залишилася вірною Україні. А Захід після потурання Кремлю все-таки усвідомив російську загрозу. В тому числі далася взнаки, за словами Піонтковського, «дурість із втручанням в американські вибори».