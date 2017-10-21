Лілія Гриневич у Чернівцях про румуномовні школи: «Діти навіть не знають термінології з українських предметів»

Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич 20 жовтня відвідала Чернівці, де зустрілася з освітянами та представниками румуномовної громади Чернівців. Зокрема, головна освітянка країни відвідала гімназію, де уроки викладаються двома мовами – українською та румунською.

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Міністр освіти та науки України Лілія Гриневич подивилась, як навчають школярів у чернівецькій гімназії з білінгвальним методом навчання. Тобто, уроки тут викладаються одразу двома мовами – румунською та українською.

По тому Лілія Гриневич зустрілась із батьками румуномовних школярів та зауважила: ця школа із двомовним навчанням – гарний взірець виконання нового закону про освіту. Доказом є успіхи у ЗНО тутешніх випускників. Однак у Чернівецькій області – лише 4 із 61 румуномовних школи, де запроваджено білінгвальний підхід викладання. У решті навчальних закладів навчання відбувається румунською мовою.

Що відбувається в румуномовних школах в Україні? Діти вчать мову лише як предмет і навіть не знають термінології з українських предметів

Через це чимало випускників румуномовних шкіл Буковини провалюють ЗНО: 60 відсотків погано складають тестування з української мови та 50 відсотків румуномовних випускників не можуть впоратись із ЗНО з математики, зазначила Лілія Гриневич.

«Що відбувається у загальному в румуномовних школах в Україні? Діти вчать мову лише як предмет і навіть не знають термінології з українських предметів», – зауважила вона.

Відтак між батьками школярів румуномовної гімназії та міністром відбулась дискусія. Батьків турбувало одне – щоб румунська мова не зникла із навчальних закладів.

Розроблятимуть нові методи викладання української – міністр

Лілія Гриневич запевнила: жодну румуномовну школу не закриють, освітяни натомість розроблятимуть нові методи викладання української для школярів, а також працюватимуть над покращенням кваліфікації педагогів у навчальних закладах нацменшин, повідомила чиновниця.

Ідеально було б, якби ми в усіх школах застосували такий білінгвальний підхід. Поки що немає вчителів

«Ідеально було б, якби ми в усіх школах застосували такий білінгвальний підхід, як у цій 6-й гімназії. Але в нас, на жаль, поки що немає вчителів і будемо підвищувати їхню кваліфікацію», – сказала Лілія Гриневич.

Розмова із міністром освіти та науки України трохи заспокоїла присутніх представників румуномовної громади Чернівецької області.

Те, що в румуномовних школах погано здають ЗНО – це не проблема дітей, а вчителів

«Змінилась риторика, нам почали говорити трохи інше, ніж спершу. Тобто, досі ніхто не говорив про білінгвальну освіту, а плавний перехід із румунської на українську мову. Те, що в румуномовних школах погано здають ЗНО – це не проблема дітей, а вчителів», – говорить Михайло Гросу, представник румуномовної громади області.