Український спортсмен, якого гімнастка Гуцу назвала свідком зґвалтування: «звинувачення щодо мене недостовірні»

Український гімнаст Рустам Шаріпов, якого олімпійська чемпіонка Тетяна Гуцу звинуватила в тому, що він знав про зґвалтування її Віталієм Щербо і не заступився за неї, прокоментував звинувачення на свою адресу.

«Я можу говорити тільки про звинувачення, які стосуються мене, вони недостовірні», – написав у своєму Facebook спортсмен Рустам Шаріпов.

Одним реченням він торкнувся і звинувачення Тетяною Гуцу Віталія Щербо в зґвалтуванні: «Я вперше чую про якусь непристойну поведінку».

Колишня українська чемпіонка, яка сьогодні живе і працює в США, звинуватила колишніх партнерів у команді Тетяну Торопову і Рустама Шаріпова, які, за її словами, знали про зґвалтування і не заступилися за неї: «Спасибі тобі, Тетяно Торопова, про яку я думала, що ти моя подруга по життю і по збірній СРСР, за те, що не заступилася за мене, коли я найбільше потребувала тебе. Ти була там. Ти все чула. Але не захистила мене. Рустаме Шаріпов, і тобі спасибі, що ти був хорошим другом для свого друга і не захистив мене, маленьку 15-річну дівчинку».

Раніше у Тетяни Гуцу на таке «признання» не було часу? А тепер вона видає «сенсацію». Безумовно, потрібний ефект буде досягнутий – Гуцу знову опиниться в центрі уваги ЗМІ

Валентина Щербо, мати шестиразового олімпійського чемпіона, прокоментувала для газети «Народна воля» звинувачення на адресу її сина. Слова Тетяни Гуцу вона назвала нісенітницею.

«Раніше у Тетяни Гуцу на таке «признання» не було часу? Чому чекала? Чому не видала «новини» по гарячих слідах? А тепер вона видає «сенсацію». Безумовно, потрібний ефект буде досягнутий – Гуцу знову опиниться в центрі уваги ЗМІ. Набагато складніше виправдовуватися тому, кого звинуватили», – зазначила Валентина Щербо.

За її словами, причиною заяви української гімнастки може бути бажання отримати гроші від її сина.

Тим часом спортсменка Тетяна Торопова в інтерв’ю порталові sport.tut.by сказала, що в її присутності насильства Щербо над Гуцу не було.

Я не бачила, нічого такого не відбувалося. Були дружні стосунки. Впевнена, що ніякого криміналу не було

«Я не бачила, нічого такого не відбувалося. Були дружні стосунки, і тільки. Я була в той час така ж мала, як і вона [Гуцу]. Вибачте, ми спортсмени! Впевнена, що ніякого криміналу не було. Звичайно, може, він трохи й ліз до неї, але щоб було насильство? Ні! Щоб у неї був стрес на тлі чого-небудь схожого, такого теж не пам'ятаю, чесно. Так, багато років минуло, але щоб насильство… Ні, при мені – ні», – наголосила Тетяна Торопова.

Щодо заяви Гуцу висловилася і триразова олімпійська чемпіонка, білоруска Світлана Богинська: «Мені дуже шкода чути цю історію про Тетяну Гуцу, те, через що вона пройшла, розбило моє серце. Я жінка, яка буде стояти за людей, яких я знаю, і піклуватися про них».

Вона відкинула звинувачення на адресу Шаріпова, що той не заступився за Гуцу, додавши, що колега у збірній СРСР «протегував не тільки мене, а й багатьох інших, кому була потрібна допомога в будь-якій ситуації».

Рустам – це один з найкращих людей, яких я коли-небудь зустріла, він хороший друг, тренер, батько і чоловік

«Рустам – це один із найкращих людей, яких я коли-небудь зустріла, він хороший друг, тренер, батько і чоловік. Я тільки хочу, щоб інші знали, що він ніколи не був бездіяльним у такій ситуації, як ця», – зазначила Богинська.

Знаменита в минулому українська гімнастка Тетяна Гуцу написала у Facebook, що 26 років тому її зґвалтував білоруський гімнаст Віталій Щербо, шестиразовий олімпійський чемпіон.

(За матеріалами Білоруської редакції Радіо Свобода)