Останній шанс генія популізму Юлії Тимошенко (огляд преси)

«Останній шанс генія популізму» – у статті під таким заголовком «Український тиждень» розповідає – які політичні амбіції прагнуть утілити Юлія Тимошенко та її партія до 2019 року. Видання стверджує, що лідерка «Батьківщини», не маючи жодного ідеологічного підґрунтя, вдаючись до звичайної примітивної демагогії, творила чудеса. Дуже ефектна й водночас ефективна в популізмі, вона нанизувала на себе цілий легіон фанів і напівбожевільних бабусь, які навіть не намагалися вникнути в нутро свого політичного кумира. Утім, як зазначає видання, нині «Батьківщина» вступає чи не в найскладнішу фазу свого існування. Час нестримно біжить і дає дедалі менше можливостей на реалізацію мрій. Якщо Тимошенко не зуміє втілити свої плани в найближчому майбутньому, «пролетить», скажімо, у 2019 році на виборах, не стане ні прем’єром, ні президентом, із мріями можна буде розпрощатися. Вона перейде в ранг політичних ветеранів. Щоб цього не сталося, лідерка БЮТ готова піти ва-банк і ставки в цій грі очікувано високі. Докладніше про наміри Юлії Тимошенко інформує «Український тиждень».

Тижневик «Новое время» стверджує, що користуючись своїм ексклюзивним статусом єдиної сполучної ланки між Кремлем і Банковою, Віктор Медведчук отримує фінансові та політичні дивіденди як від Москви, так і від Києва. Сірий кардинал президента Леоніда Кучми, ворог Віктора Ющенка і цілої низки інших топових партдіячів, а також кум Путіна за останні 15 років то йшов в небуття, то повертався зміцнілим. Зараз він переживає черговий ренесанс – набирає політичну і фінансову вагу, осідлавши позицію ексклюзивної сполучної ланки між Кремлем і Банковою. Про те, як це йому вдається, йдеться в матеріалі «Ренесанс кума».

Заявки на Майдан не відбулося. Утім, як пише «Дзеркало тижня», ніхто з організаторів щиро цього й не прагнув. Бо дрова потенційного протесту видавалися надто сирими, щоб мріяти про велике багаття. Однак навіть легкого загоряння вистачило, щоб візуалізувати президентські страхи, переконує видання. Попри всю неоковирність чергового недомайдану, певна користь від нього простежується: влада має час від часу смикатися, аби не почуватися геть безкарною. Але нова протестна хвиля цілком можлива, припускає тижневик. Протестні настрої, як свідчить український досвід, мають здатність нагромаджуватися, щоб спалахнути з небаченим доти масштабом. І тоді може стати байдуже, в чому підозрюють один одного Порошенко з Аваковим і хто кому Коломойський у цьому протесті. На цьому наголошується в статті «Синтетичний майдан».

Організатори протестів під Верховною Радою до кінця не впевнені в тому, як саме слід діяти. Як інформує «Український тиждень», розглядалося щонайменше два сценарії. Перший – силовий прорив до парламенту на чолі із Саакашвілі. Другий, реалістичніший – наметовий табір і сяке-таке блокування парламенту. Власне, обрали саме цей варіант. Про те, чи може бути змінений формат протестів, пише «Український тиждень».

Росія випустила банкноту із зображенням анексованого Криму. Україна відразу ж заборонила цю купюру. Про те, чи варто відповідати Києву на такі випади, а якщо і відповідати – то як, – аналізує дописувач тижневика «Новое время» письменник Андрій Курков. Він зазначає, що цей випад здійснений Росією з очевидно політичною метою. Все це – елементи нинішньої війни з Україною. А на війні зазвичай відповідають на атаки контратаками. Тільки ж ця війна, на відміну від тієї, що ведеться з реальною зброєю, вимагає іншого підходу і іншого креативу, наголошує автор. Тут дипломатичними нотами або заборонами можна тільки викликати у ворога злорадну посмішку: мовляв, раз так реагують, значить, їм боляче. Про те, як варто реагувати на нахабні випади Кремля, йдеться в матеріалі «Сплутали карти».