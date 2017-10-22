Швейцарський музикант Піппо Полліна, який вперше приїхав в Україну, заспівав з Скрипкою «Черемшину»

Відомий у світі швейцарський музикант італійського походження Піппо Полліна 21 жовтня виступив із концертом у Києві. Музикант пише пісні італійською мовою і поєднує тексти з авторською музикою. У доробку співака 19 альбомів, в яких понад 200 композицій.Піппо Полліна виступає в Італії, Німеччині, Австрії, Франції та Швейцарії, Голландії, Швеції, Бельгії, Єгипті та США. В Україну він приїхав вперше. Розпочалася його подорож зі знайомства з працівниками української митниці.

«Найперше, що я пам’ятаю про Україну – проблеми на польсько-українському кордоні», – каже Піппо Полліна. Але, попри неприємності, враження у артиста залишилися позитивні – насамперед завдяки людям, які всіляко допомагали вирішити проблеми.

Виконавець зізнається, коли їхав до України, майже нічого про країну не знав.

Раджу українцям активніше займатися своєю промоцією у Європі, показувати свою ідентичність

​«Коли я їхав до України, я мав лише власні здогадки і уявлення про вашу країну. Але після приїзду сюди, вони не підтвердилися. Я гадав, що культурні переконання українців та інших пострадянських народів дуже подібні, так само як і мови, а насправді – вони абсолютно різні. Тому я раджу українцям активніше займатися своєю промоцією у західній Європі, показувати свою ідентичність».

Першим містом, у якому побував Піппо Полліна, був Львів. Співак зазначає, що українці справили на нього позитивне враження своєю доброзичливістю та гостинністю. Після виконання у Львівській філармонії пісні «Черемшина», люди буквально носили музиканта на руках, каже музикант Олег Скрипка, який виконав в дуеті з Піппо Полліна українську пісню.

У музиці Піппо є щось українське. Він, коли вийшов на сцену Львівської філармонії, привітався українською

​«У музиці Піппо є щось українське. Те, що він, коли вийшов на сцену Львівської філармонії, привітався українською, вже відкрило серця львів’ян. А, коли почав співати «Черемшину», це стало справжньою несподіванкою для публіки. Але все вийшло дуже природньо і красиво», – розповідає Скрипка.

Концерти Піппо Полліно організовані за підтримки посольства Швейцарії в Україні у рамках «Тижня італійської мови». Надзвичайний і повноважний посол Швейцарії в Україні Гійом Шойрер наголошує, що Швейцарія активно проводить культурну співпрацю із Україною. Ледь не щотижня відбуваються події, які дозволяють обмінюватися досвідом та вивчати особливості обох країн. Посол переконаний, що саме через мистецтво, через музику, живопис є можливість пізнати культуру іншого народу.

Україна – єдина країна у Східній Європі, де виступає Піппо Полліно у рамках свого турне. І це – правильний шлях, яким Україна рухається у європейському напрямку – посол

​«Україна – єдина країна у Східній Європі, де виступає Піппо Полліно у рамках свого турне. І це – правильний шлях, яким Україна рухається у європейському напрямку. Окрім того, цього року 25 річниця встановлення дипломатичних зв’язків між Україною і Швейцарією. Тому співпраця Олега Скрипки та Піппо Полліни є дуже символічною», – додає посол.

Завершальним виступом Піппо Полліни в Україні буде концерт в Одеській філармонії 23 жовтня.