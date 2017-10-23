«Це божевільня» – американець про враження від участі у російських ток-шоу

Андрій Черкасов

Як ви будете почуватися, нехай навіть тимчасово, цапом-відбувайлом? Очільник московського бюро газети Washington Post Девід Філіппов знає це з власного досвіду. Заради експерименту він кілька разів брав участь у політичних ток-шоу на російському телебаченні, знаючи, що ролі там розподілені, а сценарій заздалегідь прописаний.

Є спеціальна кнопка «оплески». Продюсер натискає її – і аудиторія знає, що потрібно робити

– Я був, здається, на п'ятьох шоу. Це – справді постановка: є спеціальна кнопка «оплески». Продюсер натискає її – і аудиторія знає, що потрібно робити.

Якщо ви – американець або з Заходу, або опозиціонер, то 3-4 людини будуть на вас одночасно кричати

Усе відбувається дуже швидко. Часу, щоб порозумітися, у тебе немає. Ти говориш півтори хвилини, а потім все, тебе починають перебивати. Залежить, звичайно, від конкретного шоу, але в цілому якщо ви – американець або з Заходу, або опозиціонер, то 3-4 людини будуть на вас одночасно кричати. Така от божевільня.

– Це відрізняється від аналогічних телешоу в США?

– Американські шоу, за зразком яких створені російські, можуть опуститися до криків. Але ні грубих образ, ні фізичного насильства на них не буде. Там є неписані правила, які визнають всі: не відходь від теми, не матюкайся, не розпускай руки.

– А що робить ведучий на російських телешоу? Яка його роль?

– Є така точка, трохи нижча за точку кипіння, на якій ведучий намагається підтримувати температуру в студії. Люди кричать, хтось робить зауваження, і всі знову кричать. Це шоу, це постановка. Це видовище, як бої гладіаторів або християн з левами. Крики і скандали потрібні для шоу, але напругу все-таки намагаються стримувати, не допускати, щоб гості кидалися в справжню бійку.

Було таке, що мені кричали образи прямо в обличчя, і я думав: якщо він підійде ще на крок – я вдарю

Навіщо таким шоу потрібні гості, які незгодні з ведучими? Щоб тримати глядача в напрузі: поб'ються учасники чи ні? У мене було таке, що мені кричали образи прямо в обличчя, і я думав: якщо він підійде ще на крок – я вдарю.

Візьмемо ток-шоу «60 хвилин» (суспільно-політичне ток-шоу, виходить на телеканалі «Росія-1», ведучі – Євген Попов і Ольга Скабєєва – ред.). Там показують новини, а потім їх обговорюють. І завжди в суперечці перемагають російські патріоти. А ліберали? Ведучі стверджують: «Їм дали слово, але вони не змогли когось переконати в своїй правоті. Тобто, ми маємо рацію». Або «У нас є свобода слова, ми прислухаємося до альтернативної думки, але саме наша сторона має рацію». Або «Державне телебачення говорить правду. Ми обговорили проблему, ви все бачили, і ми виявилися набагато раціональнішими, ніж ці невдахи».

– Якщо політичні ток-шоу на російських телеканалах постановочні і нагадують балаган, навіщо іноземцям та опозиціонерам туди ходити?

– Це як гра. Гра, в якій перемога – шанс пояснити свою думку всій Росії. Хоча ти ніколи і не обіграєш казино.

За лаштунками бувають цікаві люди і там, до речі, вони поводяться цілком ввічливо. Навіть вибачаються

Вперше я пішов до студії, тому що хотів написати про це. Потім сходив ще кілька разів, мені було цікаво. За лаштунками бувають цікаві люди і там, до речі, вони поводяться цілком ввічливо. Навіть вибачаються: «Девіде, сподіваюся, ти не образився?»

Крім того, мені було дуже цікаво подивитися на це виробництво зсередини. Мої друзі теж запитували: «Девіде, навіщо ти лізеш в цю пропаганду?» Але ж це захоплює! Технології! Якість роботи, бездоганність навіть.

Чому туди ходять інші гості? Можливо, через гроші. Припускаю, що іншим можуть платити за участь в шоу, хоча стверджувати цього і не можу

Чому туди ходять інші гості? Можливо, через гроші. Один канал, коли я сказав, що більше не хочу в них з'являтися, запропонував мені гроші, винагороду. Тобто, я припускаю, що іншим можуть платити за участь в шоу, хоча стверджувати цього і не можу.

– Як гадаєте, скільки протримаються подібні шоу на російському телебаченні? Адже не можна ж постійно скандалити про одне й те ж?

Це може тривати вічно

– Думаю, це може тривати вічно. Щотижня у них обговорюється нова тема. Тема, яку можна використовувати в підтвердження ідеї, що «Росія оточена, і тільки Путін може захистити вас. І ось доказ: ми привели американців, послухайте, що городять ці дурники». Як це все виглядає для глядача? Що прийшли якісь іноземці, які до кінця не розуміють російської, ледь нею говорять. Варто запитати щось на кшталт: «Навіщо ви заганяєте Росію в кут?» – я відповім: «Я цього не роблю, я – не американський уряд». А у відповідь: «Ага, дивіться!!! Він відмовляється брати на себе відповідальність!».

Оригінал матеріалу – на сайті спецпроекту «Настоящее время»