Російська дезінформація: паралелі між референдумом у Каталонії і подіями в Україні (огляд дезінформації)

У Каталонії пройшов референдум за незалежність регіону від Іспанії. Іспанська влада, застосовуючи силу, перешкоджала його проведенню, а згодом оголосила результати незаконними. Ці події одразу привернули увагу Кремля, який почав використовувати внутрішні протиріччя в Іспанії для просування власних інформаційних інтересів. Група Європейської служби зовнішніх зв’язків з протидії дезінформації StratCom Task Force аналізує, як прокремлівські ЗМІ описують референдум у Каталонії та пояснює, навіщо вони порівнюють цей референдум із подіями в Україні.

Група експертів StratCom Task Force зазначає: порядок денний у російських новинах зазвичай налаштований під потреби Кремля, а ретельне спостереження за прокремлівською дезінформацією виявляє, що «багато тем, викладених у найбільш популярних державних телевізійних програмах у Росії, згодом потрапляють і до європейських ЗМІ».

Попри те, що Москва назвала референдум у Каталонії «внутрішніми справами Іспанії», російське телебачення акцентувало увагу на передачі чотирьох основних повідомлень, які слугують інтересам Росії, мовиться у статті.

Постійний представник України в ООН Володимир Єльченко: «Погляд російського телебачення на референдум у Каталонії: Європа розпадається та порівняння Іспанії з Україною»



Повідомлення 1: Загроза розпаду ЄС

У ток-шоу на російському телевізійному каналі «Первый канал» з’явилися припущення про нібито наявну загрозу розпаду ЄС на маленькі держави, у той час як «Вести недели» акцентували увагу на протистоянні між поліцією та людьми, називаючи політику Іспанії щодо Каталонії «суїцидальною», зазначається у статті. А в ефірі телеканалу «Россия-1» пролунали навіть слова про те, що Іспанія стоїть на порозі громадянської війни, наголошує експертна група.

Повідомлення 2: Подвійні стандарти ЄС і провал демократії

Автори звертають увагу, що телеведучий програми «Воскресное время» заявив про провал європейської демократії, а в іншій передачі навіть вдалися до теорій змов, мовляв, Брюсселю вигідно мати регіональні конфлікти для «послаблення силових центрів» в ЄС. На телеканалі «Россия-1» ЄС назвали «генератором конфліктів», зазначають експерти.

Повідомлення 3: Каталонія в українському контексті

Кремлівські ЗМІ неодноразово проводили паралелі між референдумом у Каталонії та подіями в Україні, зауважує група StratCom. Головним запитанням у ток-шоу на телеканалі «Россия-1» було те, чи повторює Іспанія «українські помилки», зауважують автори.

Експерти звертають увагу і на те, що у передачі «Право голоса» навіть пролунали припущення, що Каталонія стане «європейським Донбасом».

Повідомлення 4: Російський контекст відсутній

Автори аналізу пояснюють, що через те, що російські закони забороняють публічно закликати до порушення територіальної цілісності держави, прокремлівські ЗМІ усіляко намагалися уникнути будь-яких паралелей референдуму у Каталонії із аспектами російської внутрішньої політики.

Щотижня «Огляд дезінформації» подає актуальні матеріали – приклади того, як прокремлівська дезінформація подається в міжнародних ЗМІ, а також готує новини та аналітику на цю тему. Основну увагу в «Огляді» приділяють ключовим тезам, які транслюють міжнародні ЗМІ й котрі визнані упередженими та такими, що спотворюють факти і/або поширюють прокремлівську позицію. Це не означає, що згадане ЗМІ пов’язане з Кремлем чи дотримується прокремлівської позиції або навмисно хоче дезінформувати. Аналітична pобоча група зі стратегічних комунікацій East Stratcom створена верховним представником ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федерікою Моґеріні в 2015 році у відповідь на прохання глав держав усіх 28 країн-членів ЄС «здійснювати протидію кампанії дезінформації з боку Росії».

«Огляд дезінформації» – це компіляція матеріалів, отриманих від численних членів мережі, створеної Аналітичною робочою групою зі стратегічних комунікацій (East StratCom Task Force), і, отже, не представляє офіційну позицію ЄС. Аналогічно, новинні статті ґрунтуються на зробленому експертами East StratCom Task Force аналізі, і, отже, інформація і висловлена в них думка не можуть розглядатися як офіційна позиція ЄС.