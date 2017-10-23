Уряд Італії готовий говорити про автономію з Ломбардією та Венето

Рим – Ломбардія і Венето – північні заможні області Італії – мають намір почати переговори з урядом у Римі про надання їм статусу автономії. Про це оголосили у понеділок керівники двох регіонів за підсумками референдумів у неділю, на яких абсолютна більшість виборців підтримала автономію своїх територій у межах Італії. Представники уряду оголосили про готовність до діалогу. Місцеві аналітики констатують, що на Апеннінах знову загострюється питання «італійської півночі», яка наразі не прагне відокремлення, та все ж віддаляється від решти країни.

«Правда полягає у тому, що ми хочемо дати сигнал, як ми дійсно втомилися з того, що нас доїть Рим», – так літній чоловік у Тревізо (Венето) пояснює журналістам свій вибір на користь автономії регіону. Не беручи до уваги політичні мотиви організаторів плебісциту, для виборців двох областей референдум став своєрідним бунтом проти «поганого керівництва у Римі».

«Я – уродженець Ломбардії і вважаю, що настав час для автономії мого регіону, рішення мають ухвалюватися у Мілані. Це не було голосування за «Лігу Півночі», але це голос за правих», – сказав житель Мілана.

Активісти українських спільнот у згаданих областях розповіли Радіо Свобода, що з-поміж краян, які мали право голосу, можливо, одиниці взяли участь у референдумі. Українським іммігрантам бракує політичної грамотності для висловлення свого волевиявлення, кажуть у громаді.

«Я не голосувала, бо це не моя справа, адже треба добре розуміти місцеву політику. Ми ж тут працюємо як доглядальниці і не маємо доступу до їхньої (італійської) політики чи тим більше фінансів», – зазначила Олена Катаранчук, голова правозахисної організації українців «Оберіг» у Венеції.

«Великий вибух» для реформ

Економічно успішні області Ломбардія з центром у Мілані та Венето довкола Венеції домагаються надання ширших повноважень у вирішенні багатьох питань на місцях: зокрема, у сфері освіти, інвестицій, безпеки, імміграції та – ключовому – податковому питанні Значна частина податків, сплачених на місцях, кажуть прибічники реформи, має розподілятися в області, а не скеровуватися до державної скарбниці, як це діє тепер. Очільник Венето Лука Дзайя пропонує залишати в обласному бюджеті 90 відсотків місцевих податків.

Так, референдум був консультативний, але його результат не піде у смітник. Він спроможний тепер впливати на рішення. Референдум – це big bang або великий вибух у сфері інституційних реформ

«Так, референдум був консультативний, але його результат не піде у смітник. Він спроможний тепер впливати на рішення. Колись роками дивилися на Берлінський мур, і світові стратеги обчислювали час та спосіб його падіння. 1989 року мур упав. Референдум – це big bang або великий вибух у сфері інституційних реформ. І я задоволений, що моя область Венето дає життя цьому процесові», – заявив Лука Дзайя, голова обласної адміністрації Венето.

Його колега із сусідньої Ломбардії Роберто Мароні повідомив, що вже у вівторок візьмуться готувати пропозиції для переговорів з центральним урядом. Окремі представники лівого уряду оголосили про готовність до консультацій у рамках Конституції. Однак міністр з питань агрополітики Мауріціо Мартіна через пресу встиг попередити, що тема податків не може бути предметом переговорів з північними регіонами.

Італія – не Іспанія

Наш референдум конституційний, і ми прагнемо ширшої автономії у складі Італії

Керівники згаданих обласних адміністрацій – члени антиіммігрантської крайньої правої партії «Ліга Півночі» – наголошують, що їхні плани не мають нічого спільного з іспанською областю Каталонія, яка, будучи автономією, домагається незалежності від Іспанії. «Наш референдум конституційний, і ми прагнемо ширшої автономії у складі Італії», – заявив Роберто Мароні, керівник регіону Ломбардія.

Що б там не говорили, а Італія тепер має свою Каталонію, переконаний оглядач проурядового видання La Repubblica Массимо Джанніні.

Цей референдум з новою силою відновлює в Італії «північне питання», яке тривалий час, здавалося, було закрите

«Цей референдум з новою силою відновлює в Італії «північне питання», яке тривалий час, здавалося, було закрите. Маємо частину країни, яка виявляє сильне невдоволення станом справ у державі і шукає можливостей причепитися до європотяга, що рухається значно ефективніше на шляху модернізації», – зауважив аналітик Джанніні.

Минулої неділі в Італії виборці вперше висловилися стосовно автономії. Референдуми в обох областях були консультативними, тому юридично не зобов’язують центральний уряд до дій. Але висока активність виборців (60 відсотків у Венето і 40 відсотків у Ломбардії ) та майже стовідсоткова підтримка автономного статусу дає право обласним лідерам активніше спонукати кабмін до конкретних кроків. Ймовірна угода між урядом та цими областями може бути оформлена як проект закону, який потім переважною більшістю голосів повинні підтримати обидві палати італійського парламенту.