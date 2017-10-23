​Сонячні батареї на балконі багатоповерхівки

Мешканець Чернігова Ігор Шевцов встановив сонячні батареї на четвертому поверсі багатоповерхівки. Панелі розмістив на балконі. Альтернативне джерело енергії забезпечує електрикою всі кімнати у квартирі, окрім кухні. Але реальну економію від автономного електропостачання родина Ігоря відчула тільки на четвертий рік після встановлення батарей.

Встановити сонячні батареї на балконі Ігор Шевцов вирішив ще у 2013 році, під час Революції гідності. Чоловік хвилювався, що в країні почнуться відключення електроенергії.

«Купив, щоб було резервне джерело енергії, бо думав, що почнуться відключення. Революція є революція», – пояснює Ігор Шевцов.

Відключення так і не почалися, а на купівлю сонячних батарей чоловік устиг витратити тисячу доларів. Про те, що колись зможе економити, тоді навіть не думав.

Почав все підключати – телевізори, комп’ютери, світло по всій квартирі. Ось тоді вже пішла реальна економія

«Коли пройшов час, я почав все підключати – телевізори, комп’ютери, світло по всій квартирі. Ось тоді вже пішла реальна економія», – розповідає Ігор Шевцов.

Він – інженер за фахом. Встановити батареї на балконі йому допоміг друг, а ось далі чоловік робив усе сам. Родина вже відчула реальну користь від альтернативної енергії. Але головним здобутком вважають не економію коштів, а енергонезалежність.

Вимкнули світло, у сусідів ні у кого не було, а ми дивились комп’ютер і телевізор

«Вимкнули світло, у сусідів ні у кого не було, а ми дивились комп’ютер і телевізор», – хвалиться син Ігоря Владислав.

Щоб стати повністю енергонезалежним, Ігор планує встановити на балконі ще більше сонячних батарей. Чоловік працює і над зменшенням витрат на обслуговування панелей.

«Я хочу перевести з 48 на 24 вольти, бо акумулятори дуже дорогі», – ділиться планами Ігор Шевцов.

Сусіди Ігоря на експериментатора не скаржаться. Пенсіонерка Мар’яна Козел живе якраз під квартирою Шевцових. Жінка не проти й собі встановити сонячні батареї. Проте такі експерименти їй не по кишені.

«Воно, може, і добре, але не по моїх кишенях. Не з моєю пенсією. Безкоштовно – погодилась би», – каже Мар’яна Козел.

На таких сонячних батареях можна і непогано заробляти. Залишки енергії купляють енергетичні компанії.

Закон каже, що ми повинні купляти повністю всі залишки. Законодавство України пропагує розвиток альтернативних джерел енергії

«Закон каже, що ми повинні купляти повністю всі залишки. Законодавство України пропагує розвиток альтернативних джерел енергії. Це допоможе Україні проходити якісь енергетичні максимуми в години пік, і допоможе в цілому економіці України в освоєнні альтернативних джерел енергії», – розповідає заступник комерційного директора з передачі електричної енергії ПАТ «Чернігівобленерго» Олексій Тарарака.

Щоправда, родина Ігоря Шевцова заробляти на залишках енергії поки що не може. На багатоповерхівки дія закону не розповсюджується, тільки на приватний сектор.