Понад тисяча українських сімей перейшли на сонячні батареї за цей рік – Держенергоефективності

Близько 1200 українських родин встановили сонячні батареї за неповні десять місяців цього року, і це у півтора рази більше, аніж за весь минулий рік, повідомляє Державне агентство з енергоефективності на своєму сайті.

За даними відомства, станом на сьогодні 2323 родини встановили сонячні електроустановки загальною потужністю 37 МВт і залучили для цього майже 35 млн євро інвестицій.

На думку голови агентства Сергія Савчука, цьому сприяли як зміни до законодавства, які дозволяють власникам сонячних панелей продавати надлишок згенерованої електроенергії у мережу, так і програми місцевої влади у деяких регіонах, зокрема, на Львівщині та Житомирщині, які компенсують людині частину вкладених коштів, якщо та вирішить купити сонячну батарею у кредит.

«Як бачимо, сонячні електроустановки стають доступнішими пересічним громадянам. Це сигнал інвесторам, адже відкривається величезний ринок сонячних панелей, оскільки в Україні 6,5 млн. індивідуальних домогосподарств. Тому будівництво заводу з виробництва сонячних модулів буде вигідною справою та стане позитивним внеском в економіку країни», - зауважує Савчук.

За даними Української асоціації відновлюваної енергетики, станом на 2016 рік частка електричної енергії, виробленої із відновлюваних джерел склала близько 1,25 %, з яких сонячна енергія становить близько третини. Це є досить незначним показником, порівняно з країнами ЄС. Одним із лідерів у галузі сонячної енергетики є Німеччина – там у літні місяці до половини електроенергії забезпечується сонцем. Окрім того, планується, що у 2025 році перші німецькі міста зможуть перейти на струм виключно з екологічно чистих відновлювальних джерел енергії.

Українські експерти називають купівлю сонячних панелей, які можуть генерувати електроенергію, недешевим, але виправданим заходом, однак перед ухваленням такого рішення закликають провести аудит споживання енергії у своїй оселі.