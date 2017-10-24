Нагородою української діаспори похвалився командувач армії Канади

Командувач армії Канади Пол Винник похвалився на своїй сторінці у Twitter нагородою, яку отримав від української громади канадської Альберти.

«Висока честь отримати нагороду Hetman Executive Award від громади канадців українського походження в Альберті», – твітує генерал-лейтенант Винник, який має українське коріння.

Щорічна нагорода Hetman Award була започаткована у 1998 році і вручається видатним українцям Альберти за значні волонтерські досягнення.

Як повідомляє Радіо Свобода, генерал-лейтенант Пол Винник здобув освіту у Військовому коледжі Роял Роадс та Королівському військовому коледжі Канади. 1986 року вступив до лав військових інженерів.

1997 року став головнокомандувачем Першого полку бойових інженерів у Едмонтоні, з 2004 року – командувач Першої групи тилового забезпечення, з березня 2009-го – помічник командувача Об’єднаного тимчасового управління безпеки в Афганістані.

У 2010 році став командувачем Західного округу наземних військ, з 2012 року – заступник командувача армії Канади та очільник командування військової розвідки Канади, з липня 2014 року – голова оборонної розвідки.