Повернення «Укртелекому» державі вигідне Ахметову – Несходовський

Повернення державі «Укртелекому» вигідне підприємцю Рінатові Ахметову, який лишається до розгляду судових апеляцій власником цього монополіста на українському ринку фіксованого зв'язку. Таку думку висловив в ефірі Радіо Свобода експерт Ілля Несходовський. За його даними, «Укртелеком» втрачає клієнтську базу і довгостроково цей актив стане невигідним. Також у разі втрати «Укртелекому» Ахметов має отримати від держави назад 1,3 мільярда доларів укладених ним інвестицій. А це значно менше стягнутої судом першої інстанції пені з компанії ЕСУ (яка викупила «Укртелеком» у держави і потім була придбана Ахметовим). Тим часом в.о. голови Фонду держмайна Віталій Трубаров запевнив Радіо Свобода, що у ситуації навколо «Укртелекому» головне – не власник, а дотримання закону. А компанія ЕСУ оскаржуватиме рішення Господарчого суду Києва про розрив приватизаційного договору між нею та ФДМУ.

Виконувач голова Фонду державного майна Віталій Трубаров зауважив в ефірі «Ранкової Свободи», що компанія ЕСУ не виконала пряму умову приватизаційного договору, яка передбачала передачу телекомунікаційної мережі спецзв’язку у власність держави.

Крім того, ТОВ «ЕСУ», яка приватизувала «Укретелеком» в 2011 році, а потім сама була придбана Рінатом Ахметовим, не виконала свої приватизаційні зобов’язання, а саме – внесення впродовж 5 років інвестицій в сумі не менше 450 мільйонів доларів.

«Суд першої інстанції задовольнив позов Фонду Держмайна України за підтримки правоохоронних органів та прийняв рішення про розірвання договору купівлі-продажу «Укртелекому» і накладення на інвестора санкцій в розмірі 81 мільйона доларів. До цього була робота разом із «Укрспецзв'язком» та правоохоронними органами в рамках виконання одної з головних функцій Фонду Держмайна – постприватизаційного контролю», – розказав Трубаров.

Зі свого боку, ЕСУ планує оскаржити в Апеляційному суді рішення Господарського суду Києва. Про це заявив PR-директор «Укртелекому» Михайло Шуранов. При цьому він запевнив, що рішення суду першої інстанції не вплине на роботу телекомунікаційного підприємства.

«СКМ придбала компанію ЕСУ вже пізніше (після приватизації «Укртелекому» – ред.), – пояснює він. – ЕСУ планує оскаржити в Апеляційному суді рішення суду першої інстанції й надалі захищати свої майнові права на «Укртелеком». На нашу думку, характер претензій Фонду державного майна пов’язаний з діями попередніх власників «Укртелекому». Тому ми вважаємо за необхідне досягнення розумного компромісу стосовно оцінки виконання телекомунікаційних зобов’язань».

PR-директор «Укртелекому» також запевнив, що судова тяганина не вплине на роботу оператора фіксованого зв'язку.

Оскільки ЕСУ планує оскаржувати рішення суду, де-юре вона поки що лишається власником «Укртелекому». За словами ж Трубарова, ключовим для Фонду держмайна є не те, хто власник «Укртелекому», а суворе дотримання закону.

«Для нас головне, щоб зобов'язання, які бере на себе покупець, виконувались. Тому ми не зважаємо на те, хто цей покупець: Рінат Ахметов, Петренко чи ще хтось», – запевнив він.

Якщо ж компанія повернеться в державну власність, уряд реорганізує її в державне підприємство і ухвалить рішення щодо того, якому профільному міністерству воно буде підпорядковане. Інший варіант, за словами Трубарова: кабмін вирішить знову продати «Укртелеком» і доручить це Фонду Держмайна.

«Укртелеком» останнім часом суттєво втрачає свою клієнтську базу

Директор «Інституту соціально-економічної трансформації» Ілля Несходовський у зв’язку з такою перспективою висловлює сумнів у тому, що ці кроки будуть вигідні для України. В першу чергу – через питання до рентабельності самого «Укртелекому».

«Укртелеком» останнім часом суттєво втрачає свою клієнтську базу, і зростання тарифів, які відбуваються на його послуги, є в принципі негативним, що ще більше зменшує кількість клієнтів. Тому цей актив, можна сказати, в довгостроковій перспективі є невигідним», – резюмує він.

Натомість Рінатові Ахметову може бути вигідно повернути «Укретелеком» державі, адже вона має повернути бізнесменові вкладені ним інвестиції, додає експерт.

«Якщо розглядати в гривнях, то він (Рінат Ахметов – ред.) інвестував десь приблизно близько 10 мільярдів гривень, це 1,3 мільярда доларів на той момент за курсом. Як будуть повертатися ці суми, в якій валюті, залишається відкритим», – зазначив Несходовський.

Він вважає, що для «Укртелекому» може бути прийнятним сценарій реприватизації підприємства «Криворіжсталь», яку після повернення в державну власність знову продали, а з отриманої суми держава виплатила компенсацію попередньому власнику.

«(Якщо – ред.) Ця сума надійде і буде більше, ніж та, яку необхідно за рішенням суду повернути колишньому власнику, то так, Україна виграє. Якщо буде інша процедура – знову ж таки, залишається відкритим питання, наскільки вигідною буде в цілому для України ця угода», – впевнений він.

Несходовський нагадує: якщо Ахметов програє суд стосовно «Укртелекому», то змушений буде заплатити 2,1 мільярда гривень пені за, відповідно до ухвали суду першої інстанції, неналежне виконання договору купівлі-продажу пакету акцій. А це відчутно менше за 1,3 мільярда доларів, які йому держава має повернути.

«Боюсь, що ця перемога нібито повернення у державну власність «Укртелекому» закінчиться тим, що по факту «Укртелеком» буде таким троянським конем», – констатує експерт.

Радіо Свобода готове надати можливість висловитися представникам «Укртелекому» і Ріната Ахметова.

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