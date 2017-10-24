Розслідування можливих зв'язків Трампа з Росією взялося за лобіста Януковича, брат якого працював на Клінтон та Обаму

Спеціальний прокурор США Роберт Мюллер, який очолює незалежне розслідування можливого зв'язку виборчої кампанії Дональда Трампа та уряду Росії, здійснює перевірку діяльності американської лобістської компанії Podesta Group та Тоні Подести, які працювали в інтересах уряду Януковича у США, так само, які і колишній голова виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт. Про це повідомляють численні американські ЗМІ.

Брат Тоні Подести, Джон Подеста очолював виборчу кампанію Гілларі Клінтон, а безпосередньо перед цим був радником президента США Барака Обами.

Мюллер, відповідно до повідомлень ЗМІ, встановлює, чи порушила компанія законодавство США, працюючи на «Європейський центр сучасної України» (більше у статті «Української правди» від 2012 року – ред.) неурядову організацію, яка працювала в інтересах Партії регіонів вкупі із Полом Манафортом.

«Відповідно до FARA (американське законодавство, яке регулює діяльність у США лобістів закордонних урядів – ред.), люди, які здійснюють лобізм в інтересах закордонних урядів, мають надавати Міністерству юстиції США детальні дані про свої витрати та діяльність. Зумисне порушення є злочином та може потягнути за собою ув'язнення на строк до 5 років, але переслідування за цією статтею є рідкістю», – уточнює американський канал NBC.

Повідомляється, що Podesta Group повністю співпрацює із слідством.

Інформація про увагу слідства до Тоні Подести викликала захват у колі прихильників президента США Дональда Трампа. Деякі з них вважають, що слідство може зрештою переключитись на ознаки змови між Клінтон та представниками уряду Росії, яка могла мати місце у роки, що передували виборчій кампанії у США і буцімто стосувалась закупівлі російськими компаніями американського урану. Нещодавно стало відомо, що у роки президенства Обами ФБР здійснювало перевірку ознак корупції у взаємодії Клінтонів із урядом Росії.

«Зараз Мюллер розслідує Тоні Подесту – далі буде Джон Подеста – а потім Гілларі», – пише республіканський активіст Скотт Преслер.

«Подеста. Це ім'я вже смердить корупцією ...», – твітує відомий голлівудський актор та консервативний американський коментатор Джеймс Вудс.

Натомість інші коментатори сподіваюсь, що розслідування дозволить очистити американську політику від корупції без огляду на партійну приналежність корупціонерів.

«Сподіваюсь Мюллер всіх їх зачистить. Демократи і республіканці надзвичайно брудні», – твітує Енді Ласснер, відомий американський телевізійний продюсер.