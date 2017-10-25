Як не допустити анархії в Україні (огляд преси)

Із конфлікту між добровольцями в тилу, що переріс у сутички в суді, влада і суспільство має зробити належні висновки, наголошує газета «День». Видання пише, що останній місяць в Києві серед активістів, депутатів та представників різного роду рухів активізувались суперечки і протистояння. Наявність радників міністра МВС, які контролюють силові угруповання, виголошують політичні і часто-густо суперечливі заяви, ще більше посилює конфлікти, адже постає питання – чи не створюють політики, користуючись посадами, власні «армії» для вирішення особистих питань? Такі спекуляції, як наголошує видання, провокують маргінальні сили на активний спротив та неминуче порушення закону. Якщо влада хоче не допустити анархії, то й сама має надати приклад прозорих, справедливих і неупереджених інституцій, представники яких не будуть скомпрометовані в сумнівних справах «віджиму» та вуличних провокаціях. На цьому газета наголошує в матеріалі «Як не допустити анархії».

Українські фільми віднедавна регулярно з’являються в прокаті. І все би добре, аби не образливо малі цифри відвідин тих кінострічок. Радіють здебільшого інтелектуали – нарешті з'явилось своє кіно, нарешті є про що і про кого думати і писати. Одначе про це далеко не завжди здогадуються глядацькі маси. Докладніше про нове українське кіно, яке прагне вийти на контакт із масовою аудиторією, розповідає газета «День» у статті «Несмак мас і смак інтелектуалів».

Наближення президентських виборів вгадується з активізації персонажів, що вважають себе кандидатами на головну посаду. Деякі з них, як стверджує газета «Україна молода», доволі комічні. Як, наприклад, радник міністра внутрішніх справ Ілля Ківа, котрий також надумав позмагатися за булаву. Однак, є й реальні кандидати, на кшталт Юлії Тимошенко, яка давно мріє сісти в президентське крісло. Журналісти дивуються, що в світлі останніх подій під Верховною Радою вона не проявила себе яскраво. Втім, можливо, це не свідомий «ігнор» «злоби дня», а продумана стратегія. Скоріше за все, Тимошенко ще здивує свій електорат. Як саме, йдеться в статті «Принцеса цирку».

Депозитні вклади в українських банках уже не можуть слугувати інструментом примноження своїх статків, стверджує газета «Україна молода». Навіть більше: вони не можуть гарантувати і збереження цих коштів. І мова тут навіть не про ризики, пов’язані з можливим банкрутством обраної фінустанови. У 2017 році депозитна ставка у більшості банків була від’ємною: тобто меншою за рівень інфляції. Як прогнозується, на 3-4%. Видання пише, що українські банкіри вкладників не чекають. А населення при цьому, навпаки, почало ставитися до фінансових установ iз більшою довірою. При цьому процентні депозитні ставки в іноземній валюті перебувають на історичному мінімумі, за гривневими – на найнижчому рівні за останні 6 років. Загалом, це хороша тенденція, зазначає видання. Адже таким чином вартість грошей на фінансовому ринку знижується. І вже найближчим часом можна буде говорити про зниження вартості кредитів. А вже цей фактор здатний стати рушієм для розвитку економіки, наголошує газета у матеріалі «Банки без депозитів».

В Україні з початку року зареєстровано 7900 фактів корупції, інформує газета «Сегодня». У той же час борці з хабарництвом зіткнулися з незвичайною проблемою. Нечисті на руку громадяни в умовах інфляції вимагають багатотисячні хабарі, тоді як у силовиків... дефіцит грошей, що виділяються державою для фіксації злочинів. Журналісти газети зазирнули за лаштунки боротьби з корупціонерами і знайомлять читачів з проблемами правоохоронців. Стаття називається «Силовикам не вистачає на хабарі».