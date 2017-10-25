Любомир Романків – українець, який стоїть за комп’ютерною революцією, без якої Apple могло б і не бути

Майже 40 років тому український науковець Любомир Романків розробив революційну технологію і фактично започаткував еру персональних комп’ютерів: без його винаходу не існувало б компанії Apple, кажуть винахідники.

Це – національна зала винахідників США. Місце, де зберігаються історії великих людей, які змінили наше з вами життя на краще, осіб, без яких не було б більшості сьогоднішніх технологій.

«Це – винахідники Сполучених Штатів, які створили щось таке, що змінило увесь світ», – розповідає керівник національної зали слави винахідників Девід Джонсон.

Не одразу спаде на думку тут, в американському музеї, серед більш ніж півтисячі винахідників шукати українське прізвище. П’ять років тому ексклюзивний список поповнили 11 імен. Серед них – Стів Джобс і складне до вимови американцям Любомир Романків, уродженець Жовкви Львівської області, провідний науковець компанії IBM, вчений-електрохімік, винахідник тонкоплівних магнітних головок для запису інформації, що уможливило появу жорстких дисків та персональних комп’ютерів.

Саме він розробив індустріальний процес, а також інструменти та усе інше, що було необхідно для того, аби запустити виробництво жорстких дисків

«Саме він розробив індустріальний процес, а також інструменти та усе інше, що було необхідно для того, аби запустити виробництво жорстких дисків», – каже професор Алабамського університету Чан Хуан.

Сьогодні видатному винахіднику 86 років і він повен сил та енергії і зустрічаємо ми його на щорічній конференції електрохіміків, на яку раз на рік для обміну ідеями з’їжджаються кращі науковці планети.

Любомир Романків тут як рок-зірка, тільки у сфері технологій. Знають його усі.

«Я вважаю, що його праці над магнітними головками, жорсткими дисками, які ми сьогодні використовуємо на сучасних комп’ютерах, – це, мабуть, його найбільший внесок. Вони були створені у лабораторії IBM, в Санхосе, Каліфорнії. І ця його робота дозволила заробити IBM мільйони доларів, тому його дуже цінують у компанії і неабияк поважають. Він вивчив ціле покоління інженерів-електрохіміків для IBM», – говорить винахідник дослідницького центру IBM Юджин О’салліван.

Проте свою славу у світі винахідників Любомир завоював зовсім не через мільйони доларів, зароблені для IBM. Майже 40 років тому він розробив революційну технологію і фактично започаткував еру персональних комп’ютерів. Без його винаходу, наприклад, компанії Apple не існувало б.

«Apple була започаткова в той спосіб, що Возняк купив в нас ці диски і, як він оповідає в одному своєму дописі, в своєму гаражі він збудував перший персональний комп’ютер. І тоді зацікавився тим, розуміється, Джобс, який в дійсності ці технології не дуже знав, але він був добрий salesman і зачав тоді будувати ту компанію Apple», – розповідає винахідник Любомир Романків.

Проте сам Любомир каже: тоді до кінця не розумів, наскільки вагомою буде його розробка. Він і гадки не мав, що технологією користуватиметься увесь світ. Він про це навіть не думав. Загорявся іншими ідеями, новими проектами у комп’ютерній сфері.

Він винайшов технологію пайки мікроконтактів на комп’ютерному чіпі і технологію формування багаторівневих з’єднань. Тепер це – у кожному комп’ютері на планеті

«Наприклад, ми тоді разом працювали, і він винайшов технологію пайки мікроконтактів на комп’ютерному чіпі і технологію формування багаторівневих з’єднань. Сучасні мікросхеми можуть складатися із 12 рівнів металу. Ми разом з Любомиром працювали над розробкою цієї технології, і ми випустили її на ринок. Тепер це – у кожному комп’ютері на планеті», – розповідає винахідниця дослідницького центру IBM Лілі Деліджіанні.

Мало хто в світі серед рядових користувачів знає, що вмикаючи ноутбук чи настільний ПК, працює одразу сім патентів українця.

Натисніть кнопку «Пуск» на клавіатурі, ви побачите картинку на екрані – це моя магнітна головка на жорсткому диску уже працює. Окрім цього, іще сім інших моїх патентів працюють на вас

«Люди в мене запитують: «Покажіть мені, що саме із ваших розробок я використовую на своєму комп’ютері». Моя відповідь дуже проста: натисніть кнопку «Пуск» на клавіатурі, ви побачите картинку на екрані – це моя магнітна головка на жорсткому диску уже працює. Окрім цього, іще сім інших моїх патентів працюють на вас», – розповідає Любомир Романків.

За своє життя в лабораторії IBM він зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував, проте мільйонером так і не став. Каже: і не думав про гроші ніколи, жив наукою та відкриттями.

«Для мене гроші не є найважливіша річ в житті. Вони потрібні для того, щоби жити, але щоб збивати мільйони і щоби за ними дертися по стінах, для мене то є якесь своєрідне пониження. Вони повинні прийти за те, що я роблю нормально», – додає винахідник.

Своїм багатством Любомир Романків вважає його внесок в історію та той факт, що він колись змінив життя людей на краще. Сьогодні він працює над книгою, в якій планує описати усі ті технології, над якими працював 53 роки свого життя.