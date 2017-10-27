Мартинюк: лідери країн намагаються отримати дивіденди від звільнення Чийгоза і Умерова

Кримськотатарські лідери Ахтем Чийгоз й Ільмі Умеров 27 жовтня прибули до України з Туреччини, якій їх видала російська влада. Підконтрольні Росії суди в окупованому Криму оголосили вироки Чийгозу й Умерову у вересні 2017 року. Першого засудили до восьми років позбавлення волі за звинуваченням в «організації масових заворушень» під час мітингів, які відбулися біля будівлі Верховної Ради Криму в Сімферополі 26 лютого 2014 року. Тоді, з одного боку, виступали прихильники територіальної цілісності України, з іншого – проросійські активісти. А Умерова засудили до двох років колонії-поселення, й також заборонили на два роки займатися публічною діяльністю й виступати в ЗМІ. Його звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Що змусило президента Росії Володимира Путіна відпустити Чийгоза та Умерова, у програмі Ваша Свобода обговорювали: Віталій Мартинюк, керівник міжнародних програм Центру глобалістики «Стратегія ХХІ»; Наріман Джелял, активіст кримськотатарського національного руху; Антон Наумлюк, журналіст Російської служби Радіо Свобода.