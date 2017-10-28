Бізнес з нуля: переселенці з Донбасу вчать киян відкривати власні справи

Як відкрити власну справу? Де взяти гроші? Як краще і без проблем її вести? Цьому в бібліотеці імені Лесі Українки киян навчають переселенці. Втікаючи від окупації, у Києві вони змогли не лише почати все з нуля, а налагодити бурхливе громадське життя і ділитися досвідом з іншими.

Ідея проекту «Бізнес-старт» – навчити підприємництву усіх, хто надумав відкрити власну справу. Теорія, практичні завдання, мозкові штурми і консультації. Щомісяця – нова тема. Дванадцять бізнес-тренерів, більшість із них – переселенці з Донбасу.

Своїх колег Анна Дерев’янко називає «великою донецькою компанією», з якими можна не лише приємно провести час, а й робити корисні справи.

«Ідея створення нашої громадської організації – «Міжнародної агенції змін» – крок у нашому спілкуванні зі старими-новими друзями з Донецька, ми створили її утрьох з дівчатами: я, Оля Лекова і Світлана Олейникова. Один з наших проектів – це проект «Бізнес-старт», – розповідає дівчина.

До війни Анна працювала у громадському секторі. Каже: у Донецьку до окупації діяв потужний рух молодіжних організацій. Нині багато її колег у рідному Донецьку «офіційно» названі «ворогами народу», втім, чимало є й тих, хто лишився підтримувати «молоду республіку».

Переселенці – люди, які сколихнули болото громади, до якої приїхали. Переселенці – це інформаційний ресурс, а також ресурс знання і досвіду. Багато професіоналів виїхало в інші міста

Сама ж вона виїжджала з Донецька восени 2014-го: у місті активно точилися обстріли, а надії на краще не було. Каже: Київ дав поштовх для навчання і розвитку. Нині дівчина організовує тренінги. Зауважує: це одна з можливостей поділитися досвідом і знаннями з тими, хто цього потребує.

«Переселенці – люди, які сколихнули болото громади, до якої приїхали. Переселенці – це інформаційний ресурс, а також ресурс знання і досвіду. В принципі, у нас багато професіоналів виїхало в інші міста, і ми також можемо ділитися своїм досвідом, своїми знаннями з тими, хто починає або щось робить», – розповідає Анна Дерев’янко.

«Це можливість інтегруватися в іншу громаду»

Як зареєструвати власну справу, як знайти її унікальність, як правильно рекламувати і головне – де взяти стартовий капітал, тренери дають інструкцію формування бізнесу.

Найпоширеніша проблема – люди починають не з того кінця, розповідає донеччанка, бізнес-тренер Ольга Лекова. Вона консультує початківців, бо й сама починала з нуля.

Переїхавши до Києва, дівчина ризикнула відкрити власну студію дизайну інтер’єру та ремонту. І досягла успіху. Каже: статус переселенця ніяк на вплинув на її бізнес.

«За три роки, що я тут прожила, я не стикнулася з дискримінацією як переселенця взагалі жодного разу. Можливо таке є, я не заперечую. Єдина дискримінація – з гендерної рівності, мовляв, я займаюся нежіночою справою», – каже Лекова.

Тож, аби і взагалі стерти цей розподіл й інтегруватися у нову громаду, дівчина вирішила долучилася до волонтерського проекту. Нині Ольга Лекова консультує тих, хто тільки планує взятися за бізнес.

Складнощів жодних не було, ніхто палки в колеса не вставляв. Я розповідаю на своєму прикладі: які у мене були підводні камені і як їх можна вирішити

«Ми з чоловіком відкрила свою студію дизайну ремонту – свій бізнес. Тому що на когось працювати стало в Києві неможливо, заробіток вже не той, порівняно з тим, що ми заробляли в Донецьку. Тому довелося працювати на себе. Складнощів жодних не було, ніхто палки в колеса не вставляв. От, кажуть, складно щось відкрити. Ні, абсолютно не складно. Я розповідаю на своєму прикладі: які у мене були підводні камені і як їх можна вирішити», – розповідає Ольга Лекова.

Бібліотеки і бізнес: взаємодопомога

Серед слухачів курсів – переважно кияни. Лариса Кузьмишина двадцять років працювала в банку. Минулого року потрапила під скорочення. І зіткнулася з проблемою – роботодавці не раді жінкам старшого віку. Тому вирішила створити власний бізнес, а на курси прийшла за знаннями.

Мені зараз не вистачає знань, як просувати, як рекламувати свій продукт

«Отримати інформацію, як почати власний бізнес, тому що я опинилася без роботи. А чому б ні? Я спробую, але як? Є люди, які вже знають і готові поділитися. І саме за цим я і прийшла. Я маю надію, що в мене все вийде. Але поки все дуже поволі. Тобто, перше літо я витратила на те, що я потім планую робити надалі, в мене вийшло. Я вже трохи натхнена, але мені зараз не вистачає знань, як просувати, як рекламувати свій продукт», – розповідає жінка.

А ось Олексій Хитрин прийшов на курси з конкретною метою – дізнатися, як правильно вкладати гроші у власний бізнес. «Цей майданчик допомагає слухачам змінити своє мислення і знайти джерело знань і досвіду, яким діляться тренери. Для того, щоб себе реалізувати, знайти своє місце і зробити свій бізнес», – каже Олексій.

Приміщенням, технікою і бізнес-літературою волонтерів забезпечує бібліотека імені Лесі Українки. Це природньо, що в час інформаційних технологій такі тренінги проходять саме в бібліотеці, каже директорка Ольга Романюк. Оскільки це – майданчик не лише для навчання, а й вирішення певних проблем.

Чим більше у нас буде молодих активних бізнесменів, тим краще майбутнє

«Чим більше у нас буде молодих активних бізнесменів, тим краще майбутнє. Як бібліотека може посприяти цьому? Звичайно, навчати і навчати безоплатно. Тому що, як правило, ті, хто започатковує платну справу, їй не так просто знайти кошти – і на справу і на те, щоб десь отримати інформацію», – каже Романюк.

Проект розрахований на рік. Майстер-класи відвідують усі бажаючі.