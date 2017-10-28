«Україна має отримати летальну зброю від США» – Креймер

Чому в Заходу вже немає шансів на порозуміння з президентом Росії Володимиром Путіним? І яку загрозу він становить безпосередньо для США? Відповіді на ці запитання – у книзі «Повернення до стримування: боротьба з режимом Путіна» колишнього президента організації Freedom House та колишнього помічника державного секретаря США Дейвіда Креймера. Нині він є старшим науковим співробітником Міжнародного університету Флориди (США). В інтерв’ю Радіо Свобода Креймер розповів, що вважає помилковим у відносинах США з Росією за адміністрацій Джорджа Буша-молодшого й Барака Обами, та чому Дональд Трамп має надати Україні летальну зброю.