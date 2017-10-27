Технічно Україна до зими готова, але є міста, які невчасно подумали про свої фінансові зобов’язання – Зубко

Тетяна Попова

Україна повністю готова до опалювального сезону, запевняє уряд та керівники областей. Утім, деякі міста заборгували гроші НАК «Нафтогазу», тому мають проблеми з запуском опалення. Проте необігріті будинки є й в багатьох інших населених пунктах. Очільники ОДА отримали місяць на вирішення проблем. Тим часом Україна вже припинила закачувати газ до підземних газосховищ. Міністерство енергетики запевняє: накопиченого блакитного палива вистачить на всю зиму.

Міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко на селекторній нараді з керівниками областей зазначив, що температурний режим по Україні дозволяє вмикати опалення. В Україні є регіони, які вже стовідсотково підключилися, а в інших виникають з цим проблеми. Проте це відбувається виключно з вини органів місцевого самоврядування, наголошує Зубко.

«У нас немає регіонів, які мають складнощі з запуском опалення. У нас є окремі міста, які невчасно подумали про свої фінансові зобов’язання. Те, що стосується технічної готовності, вона є стовідсоткова», – заявив Зубко.

Скажімо, проблеми може створювати заборгованість перед НАК «Нафтогаз». Така ситуація, наприклад, спостерігається у Славутичі (Київська область) та Кривому Розі (Дніпропетровська область).

Утім, майже в кожному регіоні є будинки без опалення, хоча міста мають виділене на них блакитне паливо. Голови ОСББ відмовляються підключатися, і це поширена проблема, пояснив заступник голови Волинської обласної держадміністрації Сергій Кошарук.

«Є деякі ситуації, коли ОСББ відмовляється отримувати тепло, пояснюючи це причиною економії. Але це питання вирішується», – розповів Кошарук.

Як зазначив Геннадій Зубко, в оселях має бути тепло, незалежно від бажань ОСББ. Він додав, що очільники областей повинні до кінця місяця вирішити проблемні моменти. Якщо цього не станеться, Зубко обіцяє звертатись до прокуратури.

Разом із тим, якщо говорити загалом, цього року включення по країні відбувається набагато краще, аніж торік, резюмував Зубко.

Опалення в Києві є не скрізь

Що ж стосується Києва, за даними «Київенерго», в місті залишаються без опалення 234 житлових будинки через аварійні пошкодження тепломереж.

Мешканка житлового комплексу на столичному масиві Нивки скаржиться, що батереї досі холодні, ще й вимкнули гарячу воду.

«В нас опалення немає, крім того, в нас немає й гарячої води вже майже тиждень. У нас це повторюється щороку. А позавчора в нас ще й до всього іншого вимкнули електроенергію. І в нас вийшло так: опалення немає, обігрівальні прилади не працюють, бо немає електрики, і холодна вода», – розповідає мешканка будинку на масиві Нивки.

Жінка каже, що опалення їм найближчим часом навіть не обіцяють. Причини не розуміє, адже про аварійні пошкодження тепломереж не чула і ОСББ, яке хоче економити, у них немає.

В Україні досить газу, аби перезимувати – Білявський

Із 24 жовтня Україна перестала накопичувати газ. На сьогодні українські підземні газосховища заповнені на 54%. Радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Білявський закликає з цього приводу не панікувати, адже того, що вже запасли вистачить для того, аби пережити зиму.

«Було накопичено за період підготовки майже 17 мільярдів кубів блакитного палива, саме стільки було заплановано для успішного проходження опалювального сезону. Минулого року обсяги закачування були значно меншими, але зиму пройшли», – запевняє Білявський.

При підготовці до минулого опалювального періоду профільне міністерство також наполягало на необхідності нагромадити 17 мільярдів кубометрів газу, але керівництво «Нафтогазу України» запевняло, що 14,5 мільярдів кубометрів буде цілком достатньо.

У результаті, в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна ввійшла із запасами «блакитного палива» на рівні 14,7 і завершила сезон на рівні 8,4 мільярда кубометрів.

Офіційно опалювальний сезон в Україні стартував 15 жовтня. За багаторічними стандартами, він розпочинається тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох діб є на рівні нижче від восьми градусів за Цельсієм.