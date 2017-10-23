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В городе теплоснабжением занимаются две компании. Одна уже начала отопительный сезон, а вторая из-за задолженности перед газовиками не может начать работу. Руководство компании обвиняет газовиков в вымогательстве. Последние, в свою очередь, заявляют, что готовы открыть задвижки, но как-только получат хоть какие-то гарантии погашения долга.

Отопительный сезон в Северодонецке официально стартовал 20 октября. Однако до сих пор больше половины населения города остаются без тепла. Так, в квартире пенсионерки Светланы в последние дни температура опустилась до 15 градусов. Днем женщина согревается походами по магазинам. А вечером – старыми проверенными методами.

В бутылки теплую воду наливаем. И укрываемся теплыми одеялами

«Ну одеваемся потеплее и ходим. В бутылки теплую воду наливаем. И в ноги. И укрываемся теплыми одеялами, конечно», – рассказала Светлана.

Обогреватели практически не выключаем – северодончанка Анна Саян

Холодно и в квартире северодончанки Анны Саян. Но спасаться только дополнительной одеждой невозможно – у женщины двухмесячный ребенок. Поэтому в ход идут кондиционер и обогреватели, что сильно сказывается на счетах за электроэнергию.

«Обогреватели практически не выключаем. Если без обогревателей, то градусов 17 в квартире. Но для двухмесячного грудного ребенка это мало. Как можем, так и отапливаем», – рассказала северодончанка Анна Саян.

Население города является заложником ситуации – директор Северодонецкой ТЭЦ

В Северодонецке поставкой тепла занимаются две компании – Северодонецкое теплокоммунэнерго и местная ТЭЦ. Если теплокоммунэнерго отопительный сезон начало вовремя, то ТЭЦ до сих пор к теплоснабжению не приступила. А отопление от электроцентрали получает 55% населения города. По словам директора ТЭЦ Александра Гудымы, компания технически готова начать отопительный сезон. Договоры с НАК «Нефтегаз Украины» подписаны. Но компания «Луганскгаз» из-за долгов за услуги распределения газа не открывает им задвижки.

Я склоняюсь, что это чисто политический вопрос

«Северодонецкая ТЭЦ полностью готова. Технически готова. Почему «Луганскгаз» не хочет открывать задвижки, я склоняюсь, что это чисто политический вопрос. Выбивая свои долги, о которых они молчали ранее, сегодня они спекулируют этим. А население города является заложником ситуации», – заявил Александр Гудыма.

Тем временем, в компании «Луганскгаз» заявляют, что неоднократно напоминали руководству Северодонецкой ТЭЦ о задолженности за услуги распределения газа, которая составляет 30 миллионов гривен. Но никакой реакции не было.

До сегодняшнего дня не было понимания источников погашения задолженности

«До сегодняшнего дня, по большому счету, не было понимания источников погашения задолженности и путей, как это будет решаться», – рассказал заместитель председателя правления компании «Луганскгаз» по поставкам и учету газа Александр Власов.

По словам газовиков, они готовы открыть задвижки, но после того, как получат гарантии погашения долга и, хотя бы часть денег. В руководстве Северодонецкой ТЭЦ заявляют, что планируют погасить перед газовиками 4 миллиона гривен. Но это станет возможным только после 30-31 октября.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)