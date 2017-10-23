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По предварительным оценкам энергетических экспертов, угля и газа в Украине на ближайшую зиму достаточно. Кроме того, есть контракты поставок зарубежного топлива. Но в группировке «ДНР» утверждают, что Украина этой зимой замерзнет, поскольку из-за так называемой «блокады» вынуждена закупать уголь за границей и платить втридорога.

60% атомные электростанции занимают, 10% – гидрогенерация, остальная генерация тепловая. Из них – только 20% угольная. Поэтому и запасы тоже нужны поменьше

В Украине в этом году на угольных складах запасено около полутора миллионов тонн угля. Примерно 3-4 года назад нормой считалось 2 миллиона. Однако доля угольной генерации в этом году снизилась почти на треть. Поэтому запасов должно хватить, считает независимый энергетический эксперт Сергей Дьяченко: «Если раньше было около 40% тепловых электростанций вместе с тепловыми электроцентралями (ТЭЦ), угольных было около 30%, газовых 10%, то сейчас количество угольных электростанций на 10% уменьшилось. 60% атомные электростанции занимают, 10% – гидрогенерация, остальная генерация тепловая. Из них – только 20% угольная. Поэтому и запасы тоже нужны поменьше».

Украина покупает уголь почти в 2 раза дешевле, чем заявляют боевики – Харченко

Главари группировок «ЛНР» и «ДНР» постоянно заявляют, что жители свободной части Украины замерзнут или будут вынуждены платить огромные деньги за импортный уголь. В одном из своих выступлений «председатель» «комитета по бюджету» группировки «ДНР» Марина Жейнова озвучила цифру нынешних цен на уголь для Украины: «Блокируя Донбасс, они собственными руками поставили страну в зависимость от иностранных поставщиков, переплачивая при этом за топливо втридорога и превысила 200 долларов за одну тонну».

Однако цифра, озвученная Жейновой, не подкреплена фактами. Реальная стоимость закупки угля в США и в ЮАР почти вдвое ниже названной боевиками и составляет 110-113 долларов за тонну, сообщил директор Центра исследований энергетики Александр Харченко. По его словам, оккупанты так волнуются и постоянно говорят о «блокаде», потому что им некуда девать уголь, добытый на захваченных шахтах. Единственная постоянная потребность в нем – местные ТЭС, которые используют его для отопления.

Законтрактованных объемов угля должно хватить. В крайнем случае у нас есть страховка для угля – это газ. И газа в этом году в хранилищах на 2 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году

«Я думаю, что законтрактованных объемов угля должно хватить для того, чтобы не возникло никаких кризисных ситуаций. В крайнем случае у нас есть страховка для угля – это газ. И газа в этом году в хранилищах на 2 миллиарда кубометров больше, чем в прошлом году. А в прошлом году Украина сэкономила 2,5 миллиарда кубометров из того количества, что запасали на зиму», – считает Александр Харченко.

В группировке «ДНР» заявляют о своевременном старте отопительного сезона, однако умалчивают о состоянии шахт. Энергетические эксперты утверждают, что захваченные боевиками шахты не работают и затоплены, либо работают частично. Если же промониторить информацию об угольных предприятиях на подконтрольных сепаратистам СМИ, она сводится к раздаче проднаборов рабочим, либо к бесплатным экскурсиям детей шахтеров в планетарий.

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)